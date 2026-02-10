BIST 13.797
DOLAR 43,63
EURO 51,97
ALTIN 7.033,34
HABER /  EKONOMİ

Altın piyasasında sert düşüş: Kilogram fiyatı 7 milyon liranın altına indi

Kıymetli madenler piyasasında bugün altın fiyatları sert bir geri çekilme yaşadı. Gün içinde en yüksek 7 milyon 355 bin lirayı gören altın, kapanışta 6 milyon 997 bin liraya inerek günü kayıpla kapattı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 997 bin liraya indi.

YÜZDE 4,4'LÜK SERT GERİLEME

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 997 bin lira, en yüksek 7 milyon 355 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 4,4 düşüşle 6 milyon 997 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 7 milyon 317 bin liradan tamamlamıştı.

İŞLEM HACMİ 17 MİLYAR LİRAYI AŞTI

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 17 milyar 659 milyon 975 bin 637,39 lira, işlem miktarı ise 2 bin 467,60 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 24 milyar 881 milyon 868 bin 415,57 lira olarak gerçekleşti.

PİYASANIN EN AKTİF KURUMLARI

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ziraat Bankası, Türkiye İş Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler ile Kuveyt Türk Katılım Bankası olarak sıralandı.

GÜNCEL VERİLER VE PİYASA RAKAMLARI

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

Altın piyasasında sert düşüş: Kilogram fiyatı 7 milyon liranın altına indi - Resim: 0

