DEM Parti heyeti, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, DEM Parti'nin İmralı heyetini, yarın 14.00'te Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edeceği açıklandı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli öncülüğünde başlatılan süreçte önemli adımlar birer birer atılıyor.

Sürecin ana aktörleri arasında yakın temaslar devam ederken dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, DEM PARTİ HEYETİNİ KABUL EDECEK

DEM Parti'nin İmralı heyeti, yarın saat 14.00'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret edecek.

Görüşmenin, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşeceği öğrenildi.

HEYETTE YER ALAN İSİMLER

Heyette DEM Parti Van Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar bulunuyor.

DAHA ÖNCEKİ GÖRÜŞMELER 10 NİSAN VE 10 EKİM'DE YAPILMIŞTI

Birinci görüşme 13 yıl aradan sonra ilk temas olarak tarihe geçerken 10 Nisan'da Van Milletvekili Pervin Buldan ve yaşamını yitiren TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’den oluşan DEM Parti İmralı Heyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beştepe’de bir araya gelmişti.

İkinci görüşme ise 30 Ekim'de yine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşmişti.