Ayşe Barım hakkında flaş karar! Ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Menajer Ayşe Barım hakkında hazırlanan iddianamede, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.Abone ol
Menajer Ayşe Barım hakkında yürütülen soruşturma kapsamında savcılık makamı mütalaasını açıkladı.
Savcılık, Barım'ın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan cezalandırılmasını talep etti. Soruşturma dosyasındaki detaylara göre savcılık, Ayşe Barım'ın eylemlerinin anayasal düzene karşı suçlar kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA TEŞEBBÜS
İddianamede, şüphelinin eylemlerinin "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçunu oluşturduğu belirtilerek, Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.
Konunun hassasiyetine dikkat çekilen savcılık talebinde, isnat edilen suçun ağırlığına işaret edilerek yargılamanın bu çerçevede yapılması gerektiği kaydedildi.