CHP lideri Özgül Özel'den yeni asgari ücret eleştirisi: Büyük bir kandırmacayla karşı karşıyayız

Yeni asgari ücret belli oldu. CHP lideri Özgür Özel, yaptığı açıklamada "Büyük bir kandırmacayla karşı karşıyayız. Verilen zam son 6 aydaki enflasyonu telafi eden bir zamdır. Önümüzdeki bir yıl enflasyon ve hayat pahalılığı ne olacak?" ifadelerini kullandı.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin 2024 yılı için net 17 bin 2 lira olarak belirlendiğini bildirdi.

CHP lideri Özel, Sosyal Demokrasi Derneğini ziyaret ederek Genel Başkan Sami Doğan ve yönetim kurulu üyeleriyle görüştü. Özel ziyaret sonrası açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Özel, asgari ücret miktarının 17 bin 2 lira olarak belirlenmesine ilişkin soruyu, "Asgari ücretin kaç lira olduğundan çok, bugün neyi satın aldığı ve seneye neyi satın alacağı ile ilgilenmek lazım." şeklinde yanıtladı. Bu konuda Büyük bir kandırmaca ile karşı karşıya olduklarını aktaran Özel, şöyle konuştu:

"Bu kadar yüksek enflasyonun olduğu bir ülkede, asgari ücretin en az 3 ayda bir güncellenmesi lazımdır"

"Verilen zam son 6 aydaki enflasyonu telafi eden bir zamdır. Önümüzdeki 1 yıllık enflasyon ve hayat pahalılığı ne olacak? Bugün belirlenen asgari ücretin yanında, mutlaka en az 3 ayda bir asgari ücretin belirleneceğinin taahhüdünün verilmesi gerekir. Çünkü inanılmaz bir hayat pahalılığı var. Hiçbir mal ve hizmet 1 ay önce satın alındığı fiyata satın alınamıyor. Her gün asgari ücret erimeye devam edecek. Bunlar ‘6 ay sonra bile zam yapmayacağız, bir sene bu asgari ücret olacak.' diyorlar. Bir sene sonra bugünkü satın alınan mal, hizmet, doldurulan file bir sene sonra kaç paraya dolacak? Bu kadar yüksek enflasyonun olduğu bir ülkede, asgari ücretin en az 3 ayda bir güncellenmesi lazımdır. Bu ülkenin insanlarını seviyorlarsa desinler ki 'Bunu ilan ettik ama martta oturup enflasyon farkını bir daha vereceğiz.' Bu yapılmadıktan sonra açıklanan rakamın hiçbir kıymeti yoktur.

Ayrıca bir sorun da gelir vergisi hesaplanırken asgari ücretin dahil edilmesidir. Bu yüzden asgari ücretin gelir vergisi hesaplanmasına dahil edildiği sistemde ücretliler, bu ay aldıkları maaşı her bir kademeyi aştıktan sonra kaybetmektedirler. Yılbaşı ile yıl sonu maaşları arasında, bizi burada takip eden muhabir arkadaşlarımızdan kameraman arkadaşlarımıza kadar Türkiye’deki herkesin ödediği vergi dilimi artıp, ödeyeceği vergi artacağı için eline geçen para azalacaktır. Bu konuda da bir kez daha uyarıyoruz, derhal düzenleme yapılmalıdır."

"Bence Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul ve Ankara belediye başkanlarımız ile övünsün"

Özel, AK Parti'nin Ankara ve İstanbul adaylarının henüz belirlenememesi hakkındaki soruyu şöyle cevapladı:

"Ben Recep Tayyip Erdoğan'ın yerinde olsam yurt dışına çıktığımda, herhalde ülkedeki enflasyon ve hayat pahalılığı ile övünecek hali yok. Sefalet endeksi ile övünecek hali yok. Ama Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı bir şeyle övünecekse şunu söylemeli, 'Türkiye'de hepinizin tanıdığı ve dünyanın en çok bildiği şehrimiz İstanbul. Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti Ankara, o kadar iyi yönetiliyor ki karşılarına ülkenin Cumhurbaşkanı olarak ben bile rakip bulamıyorum.' Bence Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul ve Ankara belediye başkanlarımız ile övünsün. Bütün dünyaya onların başarısını anlatsın. Ankara ve İstanbul'daki iyi yönetimimizi, kendi yönettikleri belediyeler için de örnek alsınlar."