Malatya'da deprem oldu! Çevre iller de sallandı! AFAD'dan açıklama var...

MALATYA 4.6 şiddetindeki depremle sarsıldı. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre deprem çevre illerden de hissedildi...

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Malatya'da depremle sarsıldı. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre merkez üssü Yeşilyurt ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi.

Bakan Yerlikaya'dan açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan depreme ilişkin bir açıklama geldi. Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

#Malatya #Yeşilyurt’ta , büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.