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BİM'in 'zam' mesajı ifşa oldu! Asgari ücrete zam geldi sabaha kadar etiketleri değiştirin...

BİM'in 'zam' mesajı ifşa oldu! Asgari ücrete zam geldi sabaha kadar etiketleri değiştirin...

Asgari ücret 17 bin 2 liraya yükselir yükselmez zincir marketler raflardaki ürünlere zam yağdırdı. BİM marketler zincirinde etiketlerin acilen değiştirilmesini emreden mesaj ifşa oldu.

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Asgari ücret 2024 yılı için 17 bin 2 lira olarak belirlendi. Her asgari ücret artışında olduğu gibi bu artış açıklanır açıklanmaz bazı zincir marketler raflardaki ürünlere otomatikman zammı yansıttı. Dünkü fiyatlarla bugünkü fiyatlar arasındaki fark, vatandaşlar tarafından sosyal medyada eleştiri konusu oldu.

Acilen raflardaki etiketleri değiştirin...

Türkiye'nin en yaygın zincir marketlerinin başında gelen BİM de asgari ücret zammıyla birlikte ürünlerine asgari ücret zammı yapan marketler kervanına katıldı. BİM, mağaza sorumlularına asgari ücret açıklamasının hemen ardından SMS ile ulaşıp zamlı etiketleri acilen raflara asmalarını istedi.

Gerekirse mesaiye kalın, değiştirin

Sosyal medyada yayınlanan BİM'in SMS mesajında, etiket değişimi için mesaileri ayarlamaları istendi. BİM mağaza sorumlularına gönderilen mesajda, "Bütün Şube Müdürlerine; Bu gece belirtilen fiyat değişikliklerinin yapılması, etiket değişimleri için mesaiye kalma dahil bütün tedbirlerin alınmasını rica ederim" denildiği görüldü. 

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