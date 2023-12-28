Diyetisyenler uyardı, yılbaşı akşamına dikkat!

Klinik Diyetisyen Duygu Özbay, yılbaşı gecesi aşırı tüketilen yiyeceklerin özellikle kronik hastalığı olanlar için tehlike oluşturabildiğini söyledi.

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Yılbaşı sofralarındaki yiyeceklerin azar azar ve kararında tüketilmesi gerektiğini söyleyen Medline Adana Hastanesi’nden Klinik Diyetisyen Duygu Özbay, hem yılbaşı gecesi hem de yılın ilk günü için önerilerde bulundu.



Diyetisyen Duygu Özbay, yılbaşı günü beslenme ile ilgili şu bilgileri paylaştı:



Güne kahvaltı ederek başlayın

Gece nasılsa fazla yemek yenecek diye tokluk sağlamada en önemli öğün olan kahvaltıyı atlamayın. Kahvaltınızda özellikle yumurta tüketerek tokluk seviyenizi artırabileceğiniz gibi enerjinizi de koruyabilirsiniz. Yumurtanın yanına bolca domates ve peynir ile süt de ekleyebilirsiniz.



Önce sofraya göz gezdirin

Evlerde hazırlanan menüsü zengin sofralar ya da eğlence mekanlarında sunulan bol çeşitli ikramlardan fazlaca yararlanmak gecenin bitiminde hayal kırıklığına yol açabilir. Bu nedenle yılbaşı akşamı kontrollü olmanın ilk adımının küçük bir tabak seçmekle başladığını unutmayın. Ardından da tabağınızı doldurmadan önce tüm yiyecekleri iyice gözden geçirip neleri seçeceğinize karar verin.

Başlangıcı çorbayla yapın

Yılbaşı yemeğine sıcak bir kâse kremasız çorbayla başlamak en doğru seçimler arasında yer alıyor. Bununla birlikte içerdiği yüksek posa oranı sayesinde fazladan yemek yemenizin de önüne geçeceğinden zeytinyağlı yiyecekler ve salatalar da uygun alternatifleri oluşturuyor. Mayonezli veya soslu yiyecekler yerine de yoğurtlu mezeleri tercihiniz ederseniz gereksiz kalori almamış da olursunuz.



Ana yemekte aşırıya kaçmayın

Çok yağlı ve soslu yiyecekler tüketmek mide rahatsızlıklarına ve fazladan kilo alımına neden olabilir. Bu nedenle ana yemekte zeytinyağlı yiyecekler veya sebzelerle beraber haşlanmış ya da fırınlanmış et gibi yiyecekleri tercih edebilirsiniz. Bunların yanında bol limonlu salata tüketmek de hem lif alımı hem de tokluk hissi sağlaması açısından yerinde bir tercih olacaktır.



Sütlü tatlıları tercih edin

Böyle keyifli bir gecenin sonuna tabi ki tatlı yakışır! Ancak bunun için şerbetli tatlılar yerine meyveli ve sütlü tatlıları tercih edin. Veya porsiyon kontrolü yapmak şartı ile dondurma ya da bir miktar çikolata sosu ile lezzetlendirilmiş, vitamin ve mineral içeriği yüksek taze meyveler iyi birer seçenektirler.



Kafein tüketimini sınırlayın

Uzun gecelerin vaz geçilmez eşlikçisi çay ve kahve tüketiminizi sınırlandırın. Çünkü bu gibi içeceklerde bulunan kafeinin fazlası çarpıntının yanı sıra vücudunuzun ödem tutmasına da yol açacaktır. En fazla 3-4 fincan çay, kahve, bitki çayı tüketmiş olarak geceyi sonlandırmaya özen gösterin.

Kronik hastalığı olanlar risk almasın

Yılbaşı gecesi aşırı tüketilen yiyeceklerin özellikle kronik hastalığı olanlar için tehlike oluşturabildiğini aklınızdan çıkartmayın. Tuz oranı yüksek yiyecek ve içeceklerin fazla tüketimi kan basıncında artışa neden olabilir. Bu durum ise kalp krizinden beyin kanamasına pek çok sağlık sorunu için kapı aralar. Diyabet (şeker) hastalarının fazla miktarda karbonhidrat alması ise kan şekerlerinde yükselmeye ve hiperglisemiye yol açabilir.

Klinik Diyetisyen Duygu Özbay, 1 Ocak günü için beslenme önerisini de şu şekilde sıraladı:

“Bol su için, öğün atlamayın

Yulaf ve süt ile yapacağınız hafif bir kahvaltıyı tercih edin

Öğlen zeytinyağlı sebze yemeği, salata, ayran tüketin

Ara öğünler yapın, taze meyve tüketmeye özen gösterin

Akşam yemeğinde çorba ve 1 dilim tam buğday ekmeği ile yapın

Yorgunluğunuzu atmak için gün içerisinde 2-3 fincan papatya, rezene veya yeşil çay için.”