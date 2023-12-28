Ünlü sanatçı Adnan Orhan yılbaşı gecesi Gaziantep’te sahne alacak

Gaziantepli ünlü sanatçı Adnan Orhan, yılbaşı gecesi Gaziantep’te bir otelde sahne alarak sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatacak.

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Gaziantepli ünlü sanatçı Adnan Orhan’ın yılbaşı gecesi programı belli oldu. Geçtiğimiz aylarda Ceylan Koynat ile düet yaptığı ‘Ben Mecburum Sana’ klibi tüm dijital müzik mecralarında yayınlanmaya başlayan, Amerika’da iki kez konser veren, Türkiye’de hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan ve geçtiğimiz aylarda da ünlü şarkıcı Latif Doğan ile düet yaptığı ‘Öldüm Öldüm’ klibi 3 milyonun üzerinde izlenen sanatçı Adnan Orhan, yılbaşı gecesi Tuğcan Otel’de Gazianteplilerle buluşacak.

“Unutulmaz bir yılbaşı gecesi yaşayacağız”



Yeni yıl gecesi unutulmaz bir konser vereceklerini söyleyen ünlü sanatçı Adnan Orhan, “2023 yılını bitirip 2024 yılına merhaba diyeceğimiz gece biz de Gazianteplilere unutulmaz gece yaşatmak istiyoruz. Bu çerçevede Gaziantep’in en güzel otellerinden birinde sahne alacağız. Bu özel gecede unutulmaz anları yaşamak isteyen dostlarımızı ve sevenlerimizi yeni yıl eğlencemize bekliyoruz” dedi.