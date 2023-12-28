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76 yaşındaki adam kaçak alkol operasyonunda yakalandı

76 yaşındaki adam kaçak alkol operasyonunda yakalandı

Afyonkarahisar’da kaçak alkol üretilen bir eve yapılan baskında biri 76 yaşında 2 kişi yakalanırken, baskında alkol üretiminde kullanılan malzemelerde ele geçirildi.

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Olay, Sultandağı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Sultandağı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri A.B. (76) ve G.G., (67) isimli şahısların evlerinde kaçak alkol ürettikleri yönünde bilgi aldı. Ardından eve baskın düzenleyen ekipler yaptıkları aramada 2 adet alkol yapımında kullanılan damıtma düzeneği, bin litre alkol yapımı için hazırlanmış meyve şırası, 15 litre alkol yapımında kullanılan aroma, 8 litre el yapımı viski, 8 litre el yapımı şarap, 6 litre el yapımı bira, 4 litre el yapımı rakı, 3 adet alkol kiti, 2 adet alkol yapımında kullanılan termostatlı rezistans, 7 adet alkol yapımında kullanılan bidon ve 2 adet huni ele geçirdi. Olayın ardından şahısların gözaltına alındığı bildirildi.

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