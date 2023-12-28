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Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin çarpmasıyla 100 metre sürüklenen bisikletli vatandaş hayatını kaybetti.

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Kaza, Bafra ilçesi Samsun-Sinop kara yolunda sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 tekerlekli bisiklet ile yaya geçidinden karşıya geçmekte olan Mehmet Ördek'e (65), Sinop istikametine seyir halinde olan E.K.'nin kullandığı 06 BNG 036 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile bisiklet sürücüsü 100 metre sürüklendi. Kazada bisiklet sürücüsü Mehmet Ördek, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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