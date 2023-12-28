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Zonguldak’ta sis etkili oldu, sürücüler zor anlar yaşadı

Zonguldak’ta sis etkili oldu, sürücüler zor anlar yaşadı

Zonguldak’ta akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü.

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Hava sıcaklığının 4 derece seyrettiği Devrek ilçesinde trafiğe çıkan vatandaşlar sis sürprizi ile karşılaştı. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Gece saatlerinde yüksek kesimlerde etkisini sürdüren yoğun sis, gecenin ilerleyen vakitleriyle birlikte ilçe merkezlerini de etkisi altında bıraktı. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü.

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