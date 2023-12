Rize’de şiddetli yağışlarda taşkınlara sebep olan köprüler yıkılıyor

Rize’nin Çayeli ilçesinde taşkınlardan ötürü gündeme gelen Şairler Deresi’nde dere ıslahı kapsamında 2 köprünün yıkımına başlandı. Çayeli ilçesinde şiddetli yağışlar sonrası sürekli gündeme gelen Şairler Deresi ve Aşıklar Deresi’nde ıslah çalışmaları başlatıldı.

Yapılan çalışmalar çerçevesinde Şairler Deresi üzerinde bulunan köprülerin yıkımı için karar verildi. İlçe merkezindeki trafik akışının bozulmaması için iki köprüden biri öncelikle yıkıldı. Tek köprüde yıkım işleminin ardından yenileme çalışması başlayacak. Trafik gidiş gelişi için diğer köprü üzerinden gerçekleştiriyor. Eski tip köprülerin yerini sağanak yağışlarda dere sularının geçişini rahatlatacak, tıkanmaların önüne geçecek olan yeni tip köprüler alacak. Şairler deresinin ardından Aşıklar deresinde de gerçekleştirilecek.

“Bu zor şartlarda bu sanatsal yapıları ilçemize kazandırıyor”



Gelecekte yaşanabilecek tehditler için tedbir aldıklarını belirten Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, “2020 yılında ilçemizde bir sel felaketi oldu. 2022'de ve 2023’te de oldu. Yaklaşık beş yıldır belediye başkanıyım üç tane önemli sel felaketi ile karşı karşıya kaldım. Dolayısıyla 2020’de yaşadığımız felaket ise bunların en büyüğüydü. Bu felaket sonrasında dönemin bakanları Çevre ve Şehircilik Bakanı, İçişleri Bakanı, Tarım Orman Bakanı, ilgili genel müdürlükler DSİ Genel Müdürü, AFAD başkanları bölgeye geldiler ve bölgede çalışmalar yaptılar. Biz de onlara bu bölgede gelecekte yaşanabilecek riskleri de aktardık. Özellikle Şairler ve Aşıklar Deresi üzerinde dere ıslahlarının bir an önce tamamlanıp bura da geleceğe yönelik yaşanacak olayları ortadan kaldırmalıydık. Zira şairlerde yapılan şu an ki çalışmalar ciddi çalışmalar. Bugün Türkiye ekonomisinin sıkıntılı ve dar boğazlı olduğu bu dönemde Türkiye Cumhuriyeti Devleti, DSİ ve Tarım Orman Bakanlığı vasıtasıyla Şairler Deresinde ve Aşıklar Deresinde ciddi yatırımlar yapılıyor. Bu acıdan devletimize minnettarız. Bu zor şartlarda bu sanatsal yapıları ilçemize kazandırıyor” ifadelerini kullandı.

Başkan Çiftçi, dere ıslah çalışmalarının başlatıldığını ifade ederek, “Önlemlerin alındığı taktirde olanları hep beraber görmüş olduk. İnsanların araçları, evleri, iş yerleri sular altında kaldı ve maddi zarar yaşandı. Çok şükür belediye sınırları içerisinde can kaybı olmadı. İlçemizin yukarı kesimlerinde can kayıpları yaşandı. Biz ilçelerin yöneticileri olarak önceden tedbirler alarak, yaşanılabilecek olağan üstü durumlara karşı ilçelerimizi korumak zorundayız. Bizden sonra Kastamonu Bozkurt’ta, Arhavi’de yaşanan felaketleri ulusal medyada hep beraber izledik. Kastamonu’da yaşanan felaketi burada öngördük ve dönemin ilgili bakanlıklarına bunları anlattık. Aynı felaketin burada yaşanabilecek olmasını aktırdık ve buna ikna ettik. Hem dere ıslahları hem de köprülerde. Bir köprünün yıkılması, dere ıslahının yapılması, günü birlik ya da bir ay içerisinde yapılacak işler değil. Bizler karayollarımızı dere kenarlarına yapmışız ve bütün kamu yatırımlarımızı da derelerin hemen hemen yol kenarlarına yapmışız. Belediye kendi su ve kanalizasyon hatlarını bu yolların içlerine koymuş. Dolayısıyla bu hizmetlerin, dere ıslahlarının, köprülerin yıkılıp yeniden yapılabilmesi için bu yer değiştirme işlemlerinin önceden yapılması lazımdı” şeklinde konuştu.

“Köprü mayıs veya haziran ayına yetişecek şekilde müteahhide teslim edildi”



Yıkılan köprülerin yerine yapılacak yeni köprünün Mayıs veya haziran aylarına yetiştirileceğini söyleyen Çiftçi, “Ülkede yaşanan maliyet artışlarından da dolayı bir iki müteahhit geldi. Buradaki işleri teslim aldı ve maliyetler yükselince tekrar bırakmak zorunda kaldı. İş biraz gecikmiş gibi görünse de biz o arada dere içerisindeki trafoların yerinin değiştirilmesi, yeraltındaki alt yapı hatlarının kaldırılmasını sağlayarak köprünün yıkımına geçilmesini sağladık. Bir taraftan Şairler deresinde dere ıslahı Hasan Yılmaz Okulu çevresinde yapılırken Şairler Deresi üzerindeki emniyetin önünde bulunan köprü yıkılıp yeniden yapılıyor. Orada yapılmış iki tane köprü var. Birisi çok daha eski 50-60 yıllık köprü. Birisi de 30-40 yıl arası bir köprü. Şimdi daha sonra yapılan köprü yıkılıyor. Yeni iki köprü yapıldı. Hasan Yılmaz Okulunun önüne bir köprü yapıldı. Bir köprüde terminalin yanına yapıldı. Bu köprü yıkıldığında şehre ait trafiği buralarda dağıtarak şehrin trafiğini rahatlatalım. Şimdi o köprüler yapıldı ve deplaseler oluştu. Bu köprüde mayıs, haziran ayına yetişecek şekilde müteahhitte teslim edildi. İlgililere yer teslimi yaptık. Müteahhit kırma işlemlerini yapıyor şu an. Köprü ve dere ıslahlarını tamamlayarak şehrimize güzel bir görsellik katacağız. Derelerin etrafında da oluşturacağımız alanlarla şehrimizin ve estetiğini de güzelleştireceğiz. Köprü kemer köprü şeklinde olacak. Yıkılan köprüde ortada iki ayak vardı bunda sadece bir ayak olacak. Yukarıda derenin kenarındaki bir tırı, kamyonu veya bir tomruğu alıp dere oraya bir baraj yapma tehlikesi var. Onun için ayak sayısını azaltıyorlar, yüksekliğini artırıyorlar. Yukarıdan gelebilecek herhangi bir malzeme ve debi hesaplamaları yapılarak gelecekte şehrimizi tehdit edecek unsurları ortadan kaldıracağız” diye konuştu.