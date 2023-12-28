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Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu programını erteledi

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu programını erteledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasının ardından otoyolda gerekli önlemlerin alındığını bildirdi. Öte yandan Uraloğlu, kaza nedeniyle, bugün saat 11.00'de gerçekleştirilmesi planlanan "İstanbul Havalimanı Metrosu, Sürücüsüz Yerli Metro Seti Teslim Töreni"ni de erteledi.

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Uraloğlu, yazılı açıklamasında, sabaha karşı Kuzey Marmara Otoyolu'nun Adapazarı mevkisinde yoğun sis sebebiyle aralarında yolcu otobüslerinin de bulunduğu ve birden çok aracın karıştığı trafik kazasında 11 vatandaşın vefat ettiğini ve 57 vatandaşın yaralandığını ifade etti.

Vefat eden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlara acil şifa dileğinde bulunan Uraloğlu, "Kazanın ardından ekiplerimiz hızlı bir şekilde olay yerine sevk edilmiş ve otoyolda gerekli önlemler alınmıştır. Otoyolumuz, Karasu Kavşağı kesiminde geçici olarak trafiğe kapatılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaza nedeniyle programını erteledi

Uraloğlu, sürücülerden de yoğun sis ve olumsuz hava koşullarında dikkatli olmalarını, trafik uyarılarına ve yönlendirmelerine uymalarını istedi.

Öte yandan Bakan Uraloğlu, kaza nedeniyle, bugün saat 11.00'de gerçekleştirilmesi planlanan "İstanbul Havalimanı Metrosu, Sürücüsüz Yerli Metro Seti Teslim Töreni"ni de erteledi.

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