Artvin'de kar kalınlığı 1,5 metreyi buldu, yollar ulaşıma açılıyor

Artvin'in Macahel bölgesinde etkili olan kar yağışı sonrası kar kalınlığı 1,5 metreyi bulurken, ekipler tarafından bölgenin yolu yoğun çalışma sonrasında yeniden ulaşıma açıldı.

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Artvin'de Borçka ilçesi Gürcistan sınırında bulunan UNESCO'nun koruması altındaki Türkiye'nin ilk ve tek biyosfer rezerv alanı olan bin 900 rakımlı Camili (Macahel), bölgesinde kar kalınlığı geçtiğimiz günlerde yaşanan yoğun kar yağışının ardından 1,5 metreyi buldu. Doğal yaşlı ormanları, endemik bitkileri, tarihi camileri, saf Kafkas arısı ve kendine özgü kültürünün yanı sıra el değmemiş yaylalarıyla 6 köyün bulunduğu ve 2 bin insanın yaşadığı bölgede kış şartları her yıl ağır geçiyor.



Yoğun kar ve tipi nedeniyle geçmişte 6 ay açık, 6 ay kapalı kalan yolun sürekli açık olması için Karayolları, 42 kilometrelik yol ağını özelleştirdi. Bölgeyi iyi bilen Osman ve Mikail Önder kardeşler ait aile şirketi, yolun açık olması için yoğun çaba harcıyor. Karayolları ekiplerinin de desteğiyle kar yağışının sonrası başlatılan çalışma sonucunda Camili bölgesinin yolu ulaşıma açıldı.