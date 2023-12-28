BIST 7.400
DOLAR 29,45
EURO 32,78
ALTIN 1.966,89
HABER /  SPOR

Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçı hangi kanalda yayınlanacak? Merak edilen soru yanıt buldu

Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçı hangi kanalda yayınlanacak? Merak edilen soru yanıt buldu

29 Aralık Cuma günü Fenerbahçe ve Galatasaray Suudi Arabistan'da Süper Kupa için kozlarını paylaşacak. Büyük heyecana sahne olacak maç ATV'de yayınlanacak. Dev final 20.45'de başlayacak.

Abone ol

2023 Turkcell Süper Kupa sahibini buluyor. Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da karşı karşıya gelecek.

29 Aralık Cuma günü Fenerbahçe ve Galatasaray Suudi Arabistan'da Süper Kupa için kozlarını paylaşacak. Büyük heyecana sahne olacak maç ATV'de yayınlanacak. Karşılaşma 20.45'de başlayacak.

Bitigen düdük çalacak

Maçta hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Bitigen'in yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Mustafa Savranlar yapacak. Maçın 4. hakemi ise Volkan Bayarslan olacak.

Son 10 maçta Galatasaray üstün

Okan Buruk'un öğrencileri, Fenerbahçe ile yaptığı son 10 karşılaşmada üstünlük kurdu. İki takım arasında tamamı Süper Lig'de yapılan müsabakalarda Galatasaray 4, sarı-lacivertliler ise 2 galibiyet alabildi. Dört derbi ise berabere bitti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Sergen Yalçın resmen açıkladı! Müjdeyi Feyyaz Uçar vermişti
Foto Galeri Sergen Yalçın resmen açıkladı! Müjdeyi Feyyaz Uçar vermişti Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı! Kritik kararlar bekleniyor
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı! Kritik kararlar bekleniyor
MİT, PKK'nın sözde Kamışlı sorumlusu Eymen Coli'yi etkisiz hale getirdi
MİT, PKK'nın sözde Kamışlı sorumlusu Eymen Coli'yi etkisiz hale getirdi
76 yaşındaki adam kaçak alkol operasyonunda yakalandı
76 yaşındaki adam kaçak alkol operasyonunda yakalandı
Swinger operasyonunda cezalar belli oldu! 'Disko topu' detayı
Swinger operasyonunda cezalar belli oldu! 'Disko topu' detayı
Yılbaşı öncesi kaçak alkol denetimleri yoğunlaştı
Yılbaşı öncesi kaçak alkol denetimleri yoğunlaştı
Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada flaş gelişme!
Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada flaş gelişme!
Galatasaray’da hedef yeni yıla kupa ile girmek!
Galatasaray’da hedef yeni yıla kupa ile girmek!
Ekonomik güven endeksi aralıkta aylık bazda arttı!
Ekonomik güven endeksi aralıkta aylık bazda arttı!
Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu programını erteledi
Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu programını erteledi
Osmaniye merkezli PKK/YPG operasyonu: 4 zanlı tutuklandı!
Osmaniye merkezli PKK/YPG operasyonu: 4 zanlı tutuklandı!
İzmir'de DEAŞ operasyonu: 9 şüpheli yakalandı!
İzmir'de DEAŞ operasyonu: 9 şüpheli yakalandı!