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Sergen Yalçın resmen açıkladı! Müjdeyi Feyyaz Uçar vermişti

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Sergen Yalçın resmen açıkladı! Müjdeyi Feyyaz Uçar vermişti

Trendyol Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapamayan Beşiktaş, yarım sezon olmadan 3 hoca değiştirdi. Bir süredir yeni teknik direktör arayışlarına devam eden siyah-beyazlı takımda en büyük adaylardan birisi Sergen Yalçın'dı. Şampiyon çalıştırıcı, Beşiktaş ile ilgili resmen açıklamada bulundu.

Sergen Yalçın resmen açıkladı! Müjdeyi Feyyaz Uçar vermişti

Trendyol Süper Lig'de ve UEFA Konferans Ligi'nde yeni sezona Şenol Güneş ile birlikte şampiyonluk parolası ile başlayan Beşiktaş'ta işler hiç planlandığı gibi gitmedi.

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Sergen Yalçın resmen açıkladı! Müjdeyi Feyyaz Uçar vermişti

Tecrübeli çalıştırıcı ile alınan üst üste kötü sonuçların ardından takım Teknik Sorumlu Burak Yılmaz'a emanet edildi.

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Sergen Yalçın resmen açıkladı! Müjdeyi Feyyaz Uçar vermişti

Burak Yılmaz ile de hem Avrupa'da hem Süper Lig'de kötü gidişatı durduramayan siyah-beyazlı ekip son olarak takımın efsane futbolcularından olan Rıza Çalımbay ile anlaşmıştı.

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Sergen Yalçın resmen açıkladı! Müjdeyi Feyyaz Uçar vermişti

Çalımbay önderliğinde çıktığı 7 maçta; 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Kara Kartal, kan kaybını durduramadı.

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