BIST 7.400
DOLAR 29,45
EURO 32,78
ALTIN 1.966,89
HABER /  EKONOMİ

Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı! Kritik kararlar bekleniyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı! Kritik kararlar bekleniyor

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bir araya geldi.

Abone ol

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Uluslararası kalkınma işbirliği faaliyetlerinin etkinleştirilmesi, dünyada ve Türkiye’de tarımsal görünüm ile desteklerin ele alınacağı toplantıda, ihracatın ithalata bağımlığına yönelik yapılan analiz çalışmaları ve 2023 yılının genel ekonomik değerlendirmesi yapılacak.

Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

ÖNCEKİ HABERLER
MİT, PKK'nın sözde Kamışlı sorumlusu Eymen Coli'yi etkisiz hale getirdi
MİT, PKK'nın sözde Kamışlı sorumlusu Eymen Coli'yi etkisiz hale getirdi
76 yaşındaki adam kaçak alkol operasyonunda yakalandı
76 yaşındaki adam kaçak alkol operasyonunda yakalandı
Swinger operasyonunda cezalar belli oldu! 'Disko topu' detayı
Swinger operasyonunda cezalar belli oldu! 'Disko topu' detayı
Yılbaşı öncesi kaçak alkol denetimleri yoğunlaştı
Yılbaşı öncesi kaçak alkol denetimleri yoğunlaştı
Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada flaş gelişme!
Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada flaş gelişme!
Galatasaray’da hedef yeni yıla kupa ile girmek!
Galatasaray’da hedef yeni yıla kupa ile girmek!
Ekonomik güven endeksi aralıkta aylık bazda arttı!
Ekonomik güven endeksi aralıkta aylık bazda arttı!
Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu programını erteledi
Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu programını erteledi
Osmaniye merkezli PKK/YPG operasyonu: 4 zanlı tutuklandı!
Osmaniye merkezli PKK/YPG operasyonu: 4 zanlı tutuklandı!
İzmir'de DEAŞ operasyonu: 9 şüpheli yakalandı!
İzmir'de DEAŞ operasyonu: 9 şüpheli yakalandı!
Zonguldak’ta sis etkili oldu, sürücüler zor anlar yaşadı
Zonguldak’ta sis etkili oldu, sürücüler zor anlar yaşadı