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Tanıklık ücretine zam geldi! Ne kadar oldu?

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Tanıklık ücretine zam geldi! Ne kadar oldu?

 Ceza muhakemesi sırasındaki tanıklıklar için ilgililere günlük 60 ila 100 liraya kadar ücret ödenmesine ilişkin 2024 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Adalet Bakanlığınca hazırlanan tarifeye göre, ceza muhakemesi sırasında cumhuriyet savcısı, mahkeme başkanı veya hakim tarafından çağrılan tanıklara, tanıklık nedeniyle kaybettiği zamanla orantılı olarak günlük 60 ila 100 liraya kadar ücret ödenecek.

Tanık hazır olabilmek için seyahat etmek zorunda kalmışsa, yol giderleriyle tanıklığa çağrıldığı yerdeki ikamet ve beslenme giderleri de karşılanacak.

Tanığa verilmesi gereken tazminat ve giderler hiçbir vergi ve harç alınmaksızın ödenecek. Tarife uyarınca devlet hazinesinden yapılan harcamalar Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 324'üncü maddesi uyarınca yargılama giderlerinden sayılacak.

Tarife, 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek.

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