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İsrailli bakanlardan, "Hizbullah'a savaş" tehdidi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İsrailli bakanlardan, "Hizbullah'a savaş" tehdidi

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ve Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz, Lübnan sınırında Hizbullah ile yaşanan gerginliğin diplomasi yoluyla çözüme kavuşturulmaması halinde, Tel Aviv'in yeni adımlar atabileceğini belirtti.

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Gantz, yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın düzenlediği saldırılara işaret ederek, İsrail'in kuzey sınırındaki durumun değişmesi gerektiğini savundu.

Hizbullah'a savaş tehdidinde bulunan Gantz, "Diplomatik çözüm için süre dolmak üzere; eğer dünya ve Lübnan hükümeti, İsrail'in kuzeyindeki sakinlere ateş açılmasını önlemek ve Hizbullah'ı sınırdan uzaklaştırmak için harekete geçmezse, İsrail ordusu bunu yapacaktır." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Cohen ise Lübnan sınırında yaptığı incelemelerin ardından kamera karşısına geçerek, Gantz gibi Hizbullah'a savaş tehdidinde bulundu.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ı hedef alan Cohen, "Nasrallah sıranın kendisinde olduğunu anlamalı." dedi.

Hizbullah'a Lübnan'ın İsrail sınırından çekilme çağrısı yapan Cohen, "Diplomatik seçeneği en iyi şekilde kullanmak için çalışacağız. Bu işe yaramazsa tüm seçenekler masada." diye konuştu.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda zaman zaman çatışmalar yaşanıyor. Bu çatışmalarda, 28 Lübnanlı sivil, 129 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

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