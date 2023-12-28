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Murat Ülker'den olay sözler! Seçil Erzan'a para kaptıranların iradesine haciz koyar vasi tayin ederim

Murat Ülker'den olay sözler! Seçil Erzan'a para kaptıranların iradesine haciz koyar vasi tayin ederim

Türkiye aylardın Denizbank Şube Müdürü Seçim Erzan'ın "Fatih Terim "onu" adı altında ünlüleri milyonlarca dolar dolandırmasını konuşuyor. Ünlü iş insanı ve Türkiye'nin en zengin adamı Murat Ülker'den Seçil Erzan'a para kaptıran ünlüler ve işadamlarını kızdıracak sözler geldi.

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Denizbank Şube Müdürü Seçil Erzan, aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu gibi ünlü futbolcuların da aralarında yer aldığı isimleri "Fatih Terim fonu" ad altında milyonlarca dolar dolandırma suçlamasıyla tutuklandı. Türkiye'nin en zengin adamları listesinin zirvesindeki isim olan Murat Ülker, Seçil Erzan'a para kaptıranları fena ezikledi.

Herkes aptal siz akıllısınız öyle mi?

'Kolay para kazanma" hayaliyle Seçil Erzan'a milyonlarca dolar para kaptıranlar için işadamı Murat Ülker, "Ben olsam, bu paralarını kaptıran insanların iradesine haciz koyar, vasi tayin ederim. Herkes aptal siz akıllısınız öyle mi? Böyle bir para kazanmak mı var?" diye konuştu.

Borsada oynayanlara tüyolar...

Borsa oynayanlar içinde da konuşan Murat Ülker, borsa oynayan bireysel yatırımcının sosyal medya hesaplarında birtakım kişilerin tavsiyelerine uyarak yatırım yapmasını yanlış bulduğunu ifade etti. "Borsa yatırımcısı bilinçli olmalı. Sağdan soldan duyumlarla borsaya para yatırmak akıllıca değil." diyen Murat Ülker şöyle devam etti: 

Bireysel yatırımcı ne yapmalı?

Değeri düşük bir şirkete bakıyorsunuz borsada uçmuş. Sonra bir bakıyorsunuz, kendi reel değerine gelmiş ve düşmüş. Bir sürü kişi de zarar etmiş. Ne bekliyordunuz ki? Bana göre, bireysel yatırımcıların bankaların yatırım fonlarına yönelmesi gerekir. Sağlıklı olan budur."

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