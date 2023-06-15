Türkiye'nin en zengin 10 iş insanı belli oldu! Listede iki kadın var! En zengin Türk kadını kim?
Forbes dergisinin her yıl yayınladığı 'Milyarderler Listesi'ne Türkiye'den 26 isim girdi. Babası İnan Kıraç'la miras kavgasına girişen İpek Kıraç, Türkiye'nin en zengin beşinci ismi olurken, milyarderler listesinin en genç Türk'ü de olmayı başardı. Türk milyarderlerin toplam kişisel serveti 57.8 milyar dolar oldu. İşte 2023 yılının en zengin 10 Türk'ü...
Forbes dergisinin 2023 yılının en zengin insanları listesi değişti. Forbes'in 'Milyarderler Listesi'nde bu yıl Türkiye'den de 26 isim yer aldı. Yıllardır 'En Zenginler' listesinin zirvesinde yer alan Murat Ülker bu yıl zirveyi Borsa zengini bir isme kaptırdı. Borsa İstanbul'da 2022 yılında en çok konuşulan ve en çok değer kazanan şirket olan Sasa'nın patronları bu yıl Forbes Dolar milyarderleri listesinde Türkiye'de bir ve üçüncü sıraya oturdu. Türk milyarderlerin toplam serveti yaklaşık 57,8 milyar dolar olarak hesaplandı.... İşte Forbes listesine giren en zengin 10 Türk...
10- Filiz Şahenk
En zenginler listesinin son sırasında da Filiz Gıda’nın kurucusu Filiz Şahenk bulunuyor. Türkiye’nin en zengin 3’üncü kadını da olan Filiz Şahenk’in de tıpkı Erman Ilıcak gibi güncel serveti 2,3 milyar dolar değerinde... Filiz Şahenk dünya genelinde ise 1314. sırada yer aldı.
9- Erman Ilıcak
Listenin 9’uncu sırasında Erman Ilıcak bulunuyor. Rönesans Holding’in yönetim kurulu başkanı Erman Ilıcak, 2,3 milyar dolarlık serveti ile neredeyse her yıl bu listede yerini alıyor. Ilıcak Forbes'in en zenginler listesinde dünya genelinde ise 1312. sırada yer aldı.
8- Ferit Faik Şahenk
Ferit Faik Şahenk, Kazancı ile aynı servete sahip olmasına rağmen listeye 8’inci sıradan giriş yaptı. Ferit Şahenk, 3.5 milyar dolarlık servetiyle dünya sıralamasında ise 1217. en zengin insan oldu.