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15 yaşındaki yeğenine cinsel istismarda bulunan eşinin penisini kesti

15 yaşındaki yeğenine cinsel istismarda bulunan eşinin penisini kesti

Brezilya'nın São Paulo kentinde bir kadın 15 yaşındaki yeğenine cinsel istismarda bulunan eşinin penisini kesti. 

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Adı açıklanmayan kadın, eşinin 15 yaşındaki yeğenine cinsel istismarda bulunduğunu öğrendikten sonra intikam planı yaptı. Kocasını fantezi yapma vaadiyle kandırıp yatak odasına götüren kadın, önce adamın ellerini ve kollarını yatağın başlığına bağladı. Ardından adamın penisini kesti.

34 yaşındaki kadının saldırısının ardından adamın kanlar içinde kaldığı ve yerel medyanın kadının adamın penisini tuvalete attıktan sonra üzerine sifonu çektiğini bildirdiği kaydedildi. Olayın ardından 22 Aralık'ta polis merkezine gelerek teslim olan kadın her şeyi anlattı.

Mail Online'da yer alan habere göre, kardeşiyle birlikte karakola gelen kadının "İyi akşamlar memur bey, kocamın penisini kestiğim için teslim olmaya geldim" dediği öğrenildi. 

39 yaşındaki adamın hayatta olduğu ve hastanede tedavi gördüğü belirtildi. Olay soruşturulurken, adam ile kadının yeğeni arasındaki ilişkinin de mercek altına alındığı açıklandı.

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