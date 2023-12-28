Benzin ve motorine kallavi zam geliyor! Depoları şimdiden doldurun, 28 Aralık güncel akaryakıt fiyatları

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Fiyatlar indirim ve zam haberleriyle değişkenlik göstermeye devam ediyor. Yeni zamlar kapıda...

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Döviz kuru, petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını artırmaya devam ediyor.

En son 22 Aralık tarihinde motorine 1 lira 61 kuruş zam yapılmıştı. Benzine ise 20 Aralık tarihinde 1 lira 48 kuruşluk bir zam gelmişti.

Sektör kaynakları araç sahiplerini üzecek bir haber daha verdi. Yeni yıl ve yeni asgari ücretle birlikte akaryakıta bir zam daha geleceği ortaya çıktı.

Sektör kaynakları 3 Ocak 2024 tarihinde (Çarşamba günü) mazot ve benzine en az 2,75 TL Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı yapılacağı duyuruldu.

Motorine gelen son zamlar

21 Temmuz'da 1 lira 55 kuruş,

28 Temmuz'da 1 lira 45 kuruş,

1 Ağustos'ta ise 1 lira 7 kuruş,

11 Ağustos'ta 1 lira 80 kuruş zamlar yapılmıştı.

18 Ağustos tarihinde 1 lira 52 kuruş indirim yapılmıştı.

Sonra tekrar 22 Ağustos tarihinde 1 lira,

13 Eylül'de 2 lira,

22 Aralık'ta 1 lira 61 kuruş daha zam yapılmıştı.

Benzine gelen son zamlar

25 Temmuz'da 2 lira,

16 Ağustos'ta 1 lira 55 kuruş zam yapılmıştı.

31 Ağustos tarihinde 97 kuruş,

1 Eylül tarihinde 99 kuruş indirim yapılmıştı.

Sonra tekrar 14 Eylül tarihinde 1 lira 60 kuruş zam yapılmıştı.

Yeniden indirim kararı alınıp 27 Eylül tarihinde 1 lira 90 kuruş indirim yapılmış,

20 Aralık tarihinde ise 1 lira 48 kuruş bir zam gelmişti.



LPG'ye gelen son zamlar

5 Eylül tarihinde 1 lira 30 kuruş,

3 Ekim tarihinde 69 kuruş zam yapılmıştı.