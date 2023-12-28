Şans ve bahis oyunları için indirim kararı: 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak

1 Ocak 2024'ten geçerli olacak kararla, spor bahis vergisi yüzde 10'dan yüzde 5'e, at yarışları vergisi yüzde 14'ten yüzde 7'ye, diğer şans oyunları vergisi yüzde 20'den yüzde 10'a düşürüldü. Kararın yasa dışı bahisle mücadelenin desteklenmesi amacıyla yapıldığı ileri sürüldü.

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Spor müsabakalarına dayalı müşterek bahis, at yarışları ile diğer şans oranlarından alınan vergiler yüzde 50 oranında düşürüldü.

Bugünkü Resmi Gazete'de yer alan ve 1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olmak üzere en son 7 Temmuz 2023'te artırılan şans oyunları vergisi oranlarında 8003 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile indirime gidildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararına göre, söz konusu vergi oranları; spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde yüzde 10'dan yüzde 5'e, at yarışlarında yüzde 14'ten yüzde 7'ye, diğer şans oyunlarında yüzde 20'den yüzde 10'a indirildi.

Karar 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Kararın yasa dışı bahisle mücadelenin desteklenmesi amacıyla yapıldığı ileri sürüldü.

Öte yandan Resmi Gazete'nin bugünkü kararlarında Kur Korumalı Mevduat (KKM) ve katılım hesaplarına uygulanan kurumlar vergisi istisnasının süresi 6 ay daha uzatılması ve kimlik, ehliyet, pasaport zamları da yer almıştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü, değerli kağıtların 2024 yılında uygulanacak satış bedellerini tespit etti. Kimlik kartları 130 TL, sürücü belgeleri 990 TL, pasaport defteri bedeli ise 790 TL oldu.

Ayrıca yılbaşından sonra yüzde 58,46 olan yeniden değerleme oranında pek çok ürüne zam gelmesi bekleniyor. MTV, emlak vergisi ve diğer vergi kalemleri ile harç ve trafik cezaları başta olmak üzeri diğer pek çok idari para cezas ve araç muayene ücretlerinin fiyatlarının artması bekleniyor.

Yılbaşından sonra mazot ve benzine de 2,75 TL Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı yapılması bekleniyor.