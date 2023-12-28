5 öğrenci bir olup 1 öğrenciyi dövdü!

İzmir'deki bir lisede çıkan tartışmada 1 kız öğrenci, 5 öğrenci tarafından darp edildi. Darp raporu alan öğrenci, şikayetçi oldu.

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Olay, dün öğle saatlerinde Konak ilçesindeki bir lisede meydana geldi. İddiaya göre 'kıskançlık' nedeniyle çıkan tartışmada 1 kız öğrenci, 5 öğrenci tarafından darp edildi.

O anlar cep telefonu kamerasıyla bir öğrenci tarafından çekilirken, olaydan sonra darp raporu alan öğrenci ailesiyle birlikte polise giderek şikayetçi olduğu ifade edildi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.