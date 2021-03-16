CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun vatandaş aç tiyatrosu
Cumhuriyet Halk Partililerin 'vatandaş aç' diyerek kameralar karşısına çıkardığı insanların yapılan tiyatronun bir parçası olduğu ortaya çıktı. Süleyman Özışık ve Hadi Özışık Perde Arkası'nda 'vatandaş aç' tiyatrosunu yorumladı.
Cumhuriyet Halk Partisi'nden halka açık tiyatro. Şimdiye kadar Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Vatandaş aç" evlerine kuru ekmek götüremiyorlar diyerek kameralar karşısına çıkarttığı düşük bütçeli figüranlarını izledik. Yalanları, tiyatroları hep ortaya çıktı fakat CHP tabii ki de durmadı.
Geçenlerde yine sahneye torunuma süt alamıyorum diyen bir kadın çıktı. Asıl komik olanıysa torununa süt bulamayan kadın viski bulabiliyor. Bu akşam Süleyman Özışık ile beraber Perde Arkası'nda CHP'nin "Vatandaş aç" tiyatrolarını değerlendiriyoruz.