Lokanta usulü mercimek çorbası bu tarife bayılacaksınız!

Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden olan mercimek çorbası herkesin çok sevdiği bir çorbadır. Hem lezzetli hemde oldukça pratik olan mercimek çorbası ayrıca limonla yendiğinde daha lezzetli ve yüksek vitaminlidir. Peki farklı şekillerde hazırlayabilmenin mümkün olduğu bu benzersiz lezzeti, kusursuz bir şekilde lokanta usulü nasıl hazırlayabiliriz? Tadan herkesin bayılacağı bu pratik tarif sizlerle…

Malzemeler;

2.5 litre su, 2 su bardağı kırmızı mercimek, 1 orta boy patates, 1 orta boy soğan, Yarım çay bardağı sıvıyağ, 2-3 yemek kaşığı sıvıyağ, 1 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı tere yağ, 2 su bardağı kemik suyu, yarım tatlı kaşığı karabiber, 2 su bardağı kemik suyu, yarım tatlı kaşığı zerdeçal, yeteri kadar tuz. Terbiyesi; 1 yumurta sarısı, 1 su bardağı süt. Sosu için; 3 yemek kaşığı tereyağ, 3 tatlı kaşığı kırmızı biber

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