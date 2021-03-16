Çağla Şıkel ve Ebru Şallı canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Geçtiğimiz yıl lenfoma kanserinden oğlu Pars Tan'ı kaybeden ünlü manken Ebru Şallı, Çağla Şıkel'in programına konuk oldu. Programda büyük oğlu Beren'in yurt dışında okuduğunu dile getiren Şallı, konu geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden oğlu Pars'a gelince duygusal anlar yaşadı.

'Ponçik benim için çok farklı bir şey. Hiç aklımdan çıkmıyor ki.' derken Şıkel ve Şallı duygusal anlar yaşadı. Şıkel, konuşmaya devam edemezken, Ebru Şallı 'yapmadığım hiçbir şey kalmadı.' diyerek gözyaşlarını tutamadı.