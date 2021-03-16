Çağla Şıkel ve Ebru Şallı canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Çağla Şıkel’in Fox Tv'de yayınlanan Çağla ile Yeni Bir Gün programına katılan Ebru Şallı, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden oğlu Pars’ı anlatırken zor anlar yaşadı. İzleyenler ve Çağla Şıkel o anlarda gözyaşlarını tutamadı.
Geçtiğimiz yıl lenfoma kanserinden oğlu Pars Tan'ı kaybeden ünlü manken Ebru Şallı, Çağla Şıkel'in programına konuk oldu. Programda büyük oğlu Beren'in yurt dışında okuduğunu dile getiren Şallı, konu geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden oğlu Pars'a gelince duygusal anlar yaşadı.
'Ponçik benim için çok farklı bir şey. Hiç aklımdan çıkmıyor ki.' derken Şıkel ve Şallı duygusal anlar yaşadı. Şıkel, konuşmaya devam edemezken, Ebru Şallı 'yapmadığım hiçbir şey kalmadı.' diyerek gözyaşlarını tutamadı.