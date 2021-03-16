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Bursa'da tekme tokat birbirine girdiler! Kızlar 'Oh, vurun, yapıştırın' deyip seslendi

Demirören Haber Ajansı

BURSA'da liseli 2 grup kız meselesi nedeniyle birbirine girdi. Görüntülerde, kızların, ‘Oh, vurun, yapıştırın’ dedikleri duyuldu.

Liseli 2 grup genç, geçen cumartesi günü, kız meselesi yüzünden tartıştı. Tartışmanın ardından da konuşmak için Osmangazi ilçesi Tophane sırtlarındaki merdivende buluşmak için sözleşti. Ancak buluşma bir anda tekme tokat kavgaya dönüştü. Kavga, gençlerle birlikte buluşma yerine gelen kızlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntüde, gençlerden birinin ‘Yeter artık vurmayın’, kızların ise ‘Oh, vurun, yapıştırın’ dedikleri duyuldu. Öte yandan yaklaşık 30 kişilik 2 grup, aynı günün akşamında Merinos Parkı’nda kavgaya tutuştuğu, vatandaşlar tarafından ayrıldı. Burada yaşananlar da bir vatandaşın çektiği görüntülere yansıdı.

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