Ajdar yeni şarkısı Tırrı Vırro! Dinleyen kimse anlamadı

2003 yılındaki ilk "Popstar Türkiye" yarışmasında boy gösteren ve "Çikita Muz" şarkısıyla adını duyuran Ajdar, her yaptığıyla gündem olmaya devam ediyor. Sık sık sosyal medya hesabı Instagram'dan canlı yayın açan Ajdar, son açtığı yayında yeni şarkısını okudu.

Canlı yayında şarkısını okuyan Ajdar'ın nakarat kısmında söylediklerini ise kimse anlayamadı. Birçok sosyal medya kullanıcısı Ajdar'ın şarkısı için "Ne dediğini anlayamadım", "Bizimle kafa buluyor" ve "Resmen dalga geçiyor" gibi yorumlar yaptı.