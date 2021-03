Çin Astrolojisi: Öküz Yılı 2021 ve elementler

Bahar Saygılıer'in sunduğu Bir Bilen programında bu bölüm, 6bin yıllık gelenekleri ve ritüellerin bir yansıması olan Çin Astrolojisi ve Çin burcu hesaplama ve Çin astrolojisindeki elementlerin anlamlarını araştırdık. Çin Astrologu Ceren Lara Sakin Batı Astrolojisi ile Çin Astrolojisinin farklarını ve benzer yanlarını anlattı.

"Bu iki astroloji birbirinin kardeşidir sadece anlatım dilleri farklıdır ama vardıkları nokta aynıdır. Batı Astrolojisi dediğimiz astroloji Mısır’da yaklaşık 6bin yıl önce doğmuştur ve o dönemde Mısır’lılar gök bilimciliği ile çok ilgilendikleri için bu konuda uzmanlaşmışlar. Dolayısıyla da anlatım dilleri yıldızlar olmuş. Biz de konum olarak onlara yakın olduğumuz için bu astroloji daha gündelik hayatımıza yerleşmiştir."

Aynı dönemde Çin’de ise toprak ile ilgilenmek çok ön planda olduğu için elementler ortaya çıkmış ve onların üzerinden anlatımları olmaya başlamış. Anlatım diline aşina olmadığımız için çok farklı gibi gelse de aslında Çin astrolojisi hayatımızda olan olayları neden yaşadığımızı ve nasıl çözeceğimize odaklıdır."

Çin Burcu Nasıl Hesaplanır?

Çin Astrolojisi’nde burçlar Çin astrolojisinde burçların sadece yıllara göre hesaplanmasının yanlış olduğunu ifade eden Ceren Lara Sakin, çin burçlarının nasıl hesaplanacağını anlattı.

"Çiftçi takvimi ve ay takviminden birleşen bir takvim kullanılır. Bu takvimde her şey beş element üzerinden resmedilir. Çin astrolojisinde 5 element vardır ve bu elementlerin birbiri ile olan ilişkisinden tüm okuma yapılır. Her bir burç bir element ile temsil edilir ve her sene, ay, gün ve saat birbirini takip eden elementlerden oluşur."

Normal doğum tarihinizi bu elementel hale çevirdiğimizde (bunun birkaç sistemi vardır. “Bazi” hesaplaması gibi) Çin astrolojisi haritası ortaya çıkar. Batı astrolojisinde olduğu gibi her burcu tarihi söylediğiniz an tahmin etmek mümkün değildir. Her gün başka bir burç geldiği için mutlaka herkeste tek tek hesaplama yapmak zorunludur. Bu sebepten dolayı biraz zor olduğu düşünülmektedir.

“Bazi” kelime anlamı ile sütun demektir. Bu sisteme dört sütun teoremi denmektedir çünkü yıl, ay, gün ve saatimizden dört sütun çıkar. Sütun şeklinde olmasının en önemli sebebi Çinlilerin yukarıdan aşağıya doğru yazmasındandır. Yer ve gökte birer element olaraktan her sütunda ikişer element bulunur ve toplamda kişinin 8 elementten oluşan bir tablosu oluşur. Bu tabloda yin-yang dediğimiz sistemle ne dengeden çıkmış ne eksik ne fazla hesaplanır. Bu şekilde nasıl dengeye getireceğimizi de bulmuş oluruz.

Çin Astrolojisi'ne göre 2021 yılı nasıl bir yıl olacak?

Çin Astrolojisinde her yıl iki element ile ifade edilir. Yerde ve gökte bulunan elementlerin birbiri ile etkileşimi ve bu elementlerin karakterleri ilk önce yorumlanır. 2020 yılına baktığımızda da gökte yang metal, yer de yang su fare elementleri ve burcu bulunmaktadır.

Feng Shui ve Çin Astrolojisi felsefesinde elementlerin birbirini doğurma ve yıkma döngüleri vardır. Buna göre 2020 yılı uyumludur çünkü gökteki metal elementi yerdeki fare burcu olan su elementini desteklemektedir. Ancak bu elementlerin karakteristik özelliklerine baktığımız zaman yang metal (2016 senesi gibi) büyük patlamaları ve silah olma özelliğini taşırken yang su da tsunami dalgası dediğimiz yıkıcı özelliği taşımaktadır. Bunların birbirini destekliyor olması sonuçta daha büyük ve güçlü bir hareketi temsil etmektedir bu da insanlar için iyi sonuç vermemektedir.

Bu yüzden ve hiç ateş elementi olmamasından dolayı; çığ felaketleri, deprem, maden çökmesi, toprak kayması, bina çökmesi gibi felaketler ve ateş elementini temsil eden uçaklara saldırı ve kazaları temsil ettiğini başta söylememiz gerekir.

İdeoloji çatışmaları da ne yazık ki senenin gündeminde olacak ama senenin toprak elementi eksiği de olduğu için bu konular geçen senelere göre nispeten daha zayıf olacaklar.

İkinci bir yorumlama şeklimiz ise Çin takviminin yapısı gereği 60 yılda bir kendini tekrar etmesidir, o yüzden 60 yıl önce neler olmuş diye de bakarak analiz ederiz.

1960 yılına baktığımızda da; Afrika 60 ülke ve Kıbrıs bağımsızlığını ilan etmiştir. Güney Amerika’da ırksal ayrımcılık kalkmıştır. Amerikan casus uçağı Rusya’da vurulmuş ve pilotu da mahkum edilmiştir. Dolayısıyla 2020 yılı da bu tip olaylara gebedir diyebiliriz.

Önemli bir aşk senesi! Fare burcu aşk çiçeği dediğimiz yıldızı temsil eder o yüzden bu sene çoğu kişinin gündemine aşk konuları da oturacak. Aynı zamanda güzellik ve eğlence sektörüne de ciddi bir desteği olacak tabiî ki. 1960 yılında Beatles grubunun çıktığını düşünürsek bu sene de yıllara damgasını vuracak müzisyenler, filmler ortaya çıkacak diyebiliriz.

Çin astrolojisinde çatışma ve penaltı konuları vardır. Çatışma gözle görülen olaylardır, iki arabanın kaza yapması gibi. Penaltı ise sinsi bir şekilde ilerleyen ortaya çıkana kadar parmak basamadığımız durumlardır kanser gibi. Bu sene de Fare burcu at burçları ile çatışmada, tavşan burçları ile ise penaltıdadır.

At burçları genel olarak büyük değişimler yaşayacak diyebilir ama aynı zamanda ekstrem sporlardan sakınmalı, kendilerine iyi bakmalarını tavsiye ederim. Tavşan burçları ise hangi sütunlarında tavşanın bulunduğuna bağlı olarak bazı skandallar yaşamaları muhtemel. Örneğin bu sene David Beckham’ın eş hanesinde tavşan bulunmakta bakalım eşi ile ne gibi bir skandala karışacaklar?

At ve tavşan haritanızda hangi sütunda olursa olsun mutlaka 2020 boyunca bir öküz sembolu taşımanızı şiddetle tavsiye ederim.

Ekonomiye baktığımızda her elementin kendine ait sektörleri vardır. Buna göre; ağaç elementi; medya, yayıncılık, matbaa, peyzaj, çevre, mobilya, ormancılık, saç. Ateş elementi; pazarlama, PR, reklamcılık, moda, hukuk, kimya, borsa, uçak, yemek. Toprak elementi; tarım, inşaat, insan kaynakları, gayrimenkul, sigorta, Feng Shui. Metal elementi; banka, mücevher, mühendisilik, otomotiv. Su elementi ise; iletişim, su ürünleri, gemi, taşımacılık, sehayat, spa, bar gibi sektörlerdir.

Ateş ve toprak sektörlerinde bu sene para var demek çok doğru olur, bu sene uzun yıllar sonra refaha ulaşmak için iyi bir yıl geçirebilecekler. Metal elementi en zengin üçüncü sektöre sahiptir. Genel anlamda metal sektörleri bu sene parayı görmese de aktif ve üretken olacaklardır. Ancak ne yazık ki su ve ağaç sektörleri için çok zevkli geçmeyecek bu sene. Yoğun rekabet ve parasız kalma ihtimali bu sene bu iki sektörde gözüküyor.

Kısaca Feng Shui’ye baktığımız zaman ise en sevmediğimiz yıldız olan 5 bu sene Doğu’da. Yani doğudan gelecek saldırılar sıkıntılar baş göstermekteki sene de Çin’de başlayan sağlık sorunu ile başladı.