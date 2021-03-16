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POLİTİKA

Erdoğan iki ülkeye yüklendi: Kimin eli kimin cebinde belli değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle ortak basın toplantısı düzenledi.

Bosna Hersek'e 30 bin doz aşı gönderileceğini belirten Erdoğan, Doğu Akdeniz'de de kararlılık mesajı verdi. Bölgede Türkiye'nin karar verici konumda olduğunu söyleyen Erdoğan, "Suudi Arabistan'ın da burada Yunanistan'la ortak tatbikat olayı söz konusu. Diğer taraftan da Suudi Arabistan'ın Türkiye'den SİHA talebi var. Kimin eli kimin cebinde belli değil" dedi.

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