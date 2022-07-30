BIST 2.592
DOLAR 17,91
EURO 18,32
ALTIN 1.017,60
HABER /  POLİTİKA

CHP heyeti, Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock ile görüştü

CHP heyeti, Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock ile görüştü

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke başkanlığındaki heyet, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile görüştü.

Abone ol

CHP'den yapılan açıklamada, Alman Parlamentosu'ndaki siyasi parti temsilcilerinden oluşan bir grup milletvekili ile Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Baerbock'un muhalefet partileri temsilcileri ile de görüşmeler yaptığı belirtildi.

Bu kapsamda, Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz ve İstanbul Milletvekili Yunus Emre’den oluşan CHP heyeti, bir otelde Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile görüştü.

Görüşmeye ilişkin CHP'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Görüşmede, Türkiye'nin seçime doğru gitmekte olduğu önümüzdeki döneme ilişkin değerlendirmelerimiz Sayın Bakana aktarılmış, bu çerçevede CHP’nin ve 6'lı masanın görüşleri, Sayın Bakan ile paylaşılmıştır. Ayrıca, Avrupa'da ve bölgemizde yaşanan gelişmeler hakkında taraflar arasında dış politika ve güvenlik konularına ilişkin karşılıklı görüş değişiminde bulunulmuştur."

ÖNCEKİ HABERLER
AK Parti’li Bülent Turan: Anketler halen AK Parti çok büyük bir farkla önde diyor
AK Parti’li Bülent Turan: Anketler halen AK Parti çok büyük bir farkla önde diyor
Çarptığı kadın öldü, alkollü sürücü serbest kaldı
Çarptığı kadın öldü, alkollü sürücü serbest kaldı
2022'de sınır dışı edilen Suriyeli sayısı! Göç İdaresi Başkanlığı açıkladı
2022'de sınır dışı edilen Suriyeli sayısı! Göç İdaresi Başkanlığı açıkladı
Irak'ta Sadr destekçileri yine Yeşil Bölge'yi bastı
Irak'ta Sadr destekçileri yine Yeşil Bölge'yi bastı
Denizli'de emniyete ait lojistik deposunda yangın! Ekipler müdahale ediyor
Denizli'de emniyete ait lojistik deposunda yangın! Ekipler müdahale ediyor
İslam alemi yeni hicri yıla girdi Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan mesaj
İslam alemi yeni hicri yıla girdi Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan mesaj
Fenerbahçe’nin toplam borcu açıklandı
Fenerbahçe’nin toplam borcu açıklandı
Temmuz ayı açlık sınırı açıklandı! Asgari ücretle arasındaki uçurum büyüdü! Yoksulluk sınırı 22 bine ulaştı
Temmuz ayı açlık sınırı açıklandı! Asgari ücretle arasındaki uçurum büyüdü! Yoksulluk sınırı 22 bine ulaştı
Eren Abluka'da yeni operasyon! İlk gün 26 sığınak imha edildi
Eren Abluka'da yeni operasyon! İlk gün 26 sığınak imha edildi
Avrupa kabusa uyanıyor! Klimalar, sıcak su, ısıtma, ışıklar hepsi kısıtlanıyor!
Avrupa kabusa uyanıyor! Klimalar, sıcak su, ısıtma, ışıklar hepsi kısıtlanıyor!