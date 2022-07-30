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Fenerbahçe’nin toplam borcu açıklandı

Fenerbahçe’nin toplam borcu açıklandı

Fenerbahçe Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, Fenerbahçe’nin borcunun 6 milyar 423 milyon TL olduğunu açıkladı.

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Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’nda denetim kurulu üyesi Mehmet Vodina, mali tablolarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Vodina, yaptığı açıklamada sarı-lacivertli kulübün 31 Mart 2022 itibarıyla 6 milyar 423 milyon TL olduğunu açıkladı.

Duyurulan söz konusu borcun 3 milyar 823 milyon TL’si finansal borçlar olduğu 178 milyon TL’sinin ise faiz olarak yer aldığı aktarıldı.

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