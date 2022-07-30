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Ceset kokusu ihbarıyla eve giren polis ekipleri şaşkına döndü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ceset kokusu ihbarıyla eve giren polis ekipleri şaşkına döndü

ANTALYA’da polisin ceset kokusu ihbarıyla girdiği daireyi su bastığı ortaya çıktı.

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Olay, dün saat 16.30 sırasında Kepez ilçesi, Hüsnü Karakaş Mahallesi 1513 sokaktaki bir sitenin giriş dairesinde meydana geldi.

Site yönetimi kiracı Mustafa Ö'den birkaç aydır haber alamayınca ve daireden de kötü kokular gelmesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk olarak dairenin çevresinde inceleme yapan ekipler, savcılık izninin ardından çilingir yardımıyla daireye giriş yaptı.

Küflenen parkeler koku yaptı
Dairede kimsenin olmadığı belirlenirken, akan su nedeniyle parkelerin zarar gördüğü, evin nem içinde kalması nedeniyle ağır kokunun oluştuğu öğrenildi. Kiracının telefonunda kapalı olması nedeniyle ekipler, suyu ve kapıyı kapatıp bölgeden ayrıldı.

Site yöneticisi Ahmet Gün, “İçeriden bir koku geliyordu. Koku gelmesi nedeniyle polise haber verdik. Kapı açıldı, suyu açık bırakmışlar. Parkeler sudan dolayı küflendiği için dehşet bir koku yapmış” dedi.

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