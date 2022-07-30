Elektrikte ağustos zammının yolu açıldı! Ekim ayına kalırsa daha da katlanacak

EPDK'nın yaptığı ve dün duyurduğu düzenlemenin elektrikte ekim ayını beklemeden yeni zamma sebep olabileceği konuşuluyor. Eğer ekim ayına kalırsa zam daha da katlanacak.

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Elektrik fiyatlarına zam baskısını artıracak yeni bir düzenleme daha yapıldı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından alınan yeni kararla serbest piyasaya verilen fiyat tekliflerinin azami limiti kilovatsaati (kWh) 3.75 TL’den 4 TL’ye yükseltildi. Üst limitlere yapılan zam nedeniyle sanayicilerle ticarethanelerin elektrik faturalarının daha da yükseleceği, şirketlerin artan bu maliyeti ürünlerine zam olarak yansıtacakları için birçok üründe yeni zam dalgası yaşanacağı iddia edildi.

Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre, eski Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) yönetim kurulu üyesi Olgun Sakarya, “Ekim ayı beklenmeden ağustosta yeni zamlı tarifeler açıklanırsa sürpriz olmaz. Ekim ayı beklenirse zam oranı daha da artacaktır” dedi.

Olgun Sakarya, “Özel sektör elektrikte ithal kaynak bağımlısı üretim altyapısına mahkum. TL’nin döviz kurları karşısındaki değer kaybına seyirci kalınmasının sonuçları vatandaşa önümüzdeki günlerde doğal olarak zam olarak yansıyacak. Artık mızrak çuvala sığmıyor. Üretim ve dağıtımda bir an önce kamusal yapıya dönülmesi şart olmuştur” dedi.