Rize'de 700 liraya yerden 20 metre yüksekte ev yaptı

Evin genişliğinin beklediği gibi büyük olmadığını fark edince önüne demirlerle destekleyerek balkon çıkıntısı yaptı. Ağaçların arasına kurduğu evin sağlam olması için de çelik tel ile ağaca bağlarken, çok sayıda çivi ile ağaca sabitledi. Eve uzatma merdivenle çıkılırken, merdivenin bulunduğu yerden evin yüksekliği 4 metre, ön cepheden ise 20 metreye ulaşıyor.