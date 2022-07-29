Rize'de 700 liraya yerden 20 metre yüksekte ev yaptı
RİZE'nin Güneysu ilçesinde 27 yaşındaki Mehmet Çetin, yerden yaklaşık 20 metre yükseklikte 4 ağacın gövdesine çelik vidalalarla sabitlenmiş 6 metrekarelik ev yaptı.
Baltacı, ODTÜ'yü kazanarak okumak için Ankara'ya gitti. Kovid-19 salgını nedeniyle uzaktan eğitime geçilince 2020 yılında Rize'ye dönerek köyünde yaşamaya başladı. Köyünde evi olan Çetin, ayrıca çocukluğunun geçtiği dedesinden kalan evin çökmesi nedeniyle bahçesindeki erik, armut ve hurma ağaçlarında çocukluk hayallerini yaşatmak için ev yapmaya karar verdi. Çetin, üç ağacın gövde arasına 6 metrelik bir taban alanı oluşturdu.
Evin genişliğinin beklediği gibi büyük olmadığını fark edince önüne demirlerle destekleyerek balkon çıkıntısı yaptı. Ağaçların arasına kurduğu evin sağlam olması için de çelik tel ile ağaca bağlarken, çok sayıda çivi ile ağaca sabitledi. Eve uzatma merdivenle çıkılırken, merdivenin bulunduğu yerden evin yüksekliği 4 metre, ön cepheden ise 20 metreye ulaşıyor.
Okulunu bitiren, Ankara'da kurduğu firma ile ihracat yapan ve evlenen Çetin, eşi ile birlikte yazları Rize'ye dönerek bir aylık süreçte vaktinin büyük bölümünü ağaç evinde geçiriyor. Çetin, AA muhabirine, çocukluğunda ağaçta ev yapmayı hayal ettiğini, ancak bu kadar kapsamlı olmasını düşünmediğini söyledi.
İlk etapta evi 4 ağacın ortasında yapmayı planladığını anlatan Çetin, "Taşıyıcıları yerleştirince küçük olduğunu fark ettim. Ön tarafına da bir çıkma yaparak balkon ekledim. Evin balkon haricinde 6 metrekarelik zemin alanı var. Evi pandemi sürecindeki boş günlerimde yaptım. 40 iş gününde tamamladım. Sürekli çalışmadım. Bazen 3, bazen 8 ay gidip sonra geri geldim. Bu hale gelmesi için 40 gün emek verdim." diye konuştu.