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Eren Abluka'da yeni operasyon! İlk gün 26 sığınak imha edildi

Eren Abluka'da yeni operasyon! İlk gün 26 sığınak imha edildi

Eren Abluka-27 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ercan Özcan Operasyonu başlatıldı. Açıklamada ilk gününde 26 mağara sığınak, barınak imha edildiği duyuruldu.

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İçişleri Bakanlığı, Şırnak ve Siirt'te bin 377 personelin katılımıyla "Eren Abluka-27 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ercan Özcan Operasyonu"nun başlatıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barınan teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Şırnak ve Siirt'te "Eren Abluka-27 ( Bestler Dereler–Herekol) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ercan Özcan" operasyonu başlatıldı.

Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı, Şırnak ve Siirt İl Jandarma Komutanlıklarına bağlı jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH) ve güvenlik korucu timi, Şırnak ile Siirt İl Emniyet müdürlüklerine bağlı polis özel harekat (PÖH) timlerinden oluşan bin 377 personel, 106 operasyonel tim görev alıyor.

Açıklamada, operasyonun ilk gününde, Şırnak Bestler Dereler bölgesi ile Siirt Herekol bölgesinde yapılan arama ve tarama faaliyetinde kapsamında tespit edilen 8 mağara, 18 sığınak ve barınakta, 7 jeneratör, anti personel roketatar mühimmatı, 51 buçuk metre elektrik kablosu, EYP düzenekli büyük tüp, basma düzenekli EYP, 4 mevzi ve 1 tuzaklanmış mevzi, 4 adet büyük tüp ile çok sayıda sağlık ve yaşam malzemeleri ele geçirilerek imha edildiği belirtildi.

Ayrıca, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka operasyonlarının, vatandaşın desteğiyle inançlı ve kararlı şekilde başarıyla devam edeceği kaydedildi.

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