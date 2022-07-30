BIST 2.592
DOLAR 17,91
EURO 18,32
ALTIN 1.017,60
HABER /  GÜNCEL

Ümit Özdağ'ın katılacağı Oğuzhan Uğur'un programı YÖK tarafından iptal edildi

Ümit Özdağ'ın katılacağı Oğuzhan Uğur'un programı YÖK tarafından iptal edildi

Ümit Özdağ'ın Oğuzhan Uğur'un katılacağı programın YÖK tarafından iptal edildiği açıklandı. Özdağ konuya sosyal medya hesabından tepkisini gösterdi, Uğur yeni salona taşıdıklarını duyurdu.

Abone ol

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 31 Temmuz’da Nişantaşı Üniversitesi konferans salonunda katılacağı Oğuzhan Uğur’un sunduğu Açık Mikrofon programının Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından iptal edildiğini söyledi.

“Bu programa Binali Yıldırım çıksaydı iptal eder miydiniz?” diye soran Özdağ, “Hatay’a giremezsin. Öncüpınar’a gidemezsin. Üniversiteye giremezsin. Faşizminiz batsın. Aşacağız” diye sitem etti.

Özdağ bir sonraki paylaşımında da, "YÖK salonu iptal etse de yarın bu programı yapacağız. Gerekirse sokakta yapacağız ama yapacağız. Oğuzhan Uğur programın yapılacağı yeni bir yer için arayış içinde" diye yazdı.

Oğuzhan Uğur: Başka bir salon tuttuk bile
Oğuzhan Uğur, Özdağ'ın paylaşımına yanıt olarak, "Hiç sorun değil. İptal yok. Saatler aynı. Başka bir salon tuttuk bile" diye yazdı. Uğur, "Onu da engellerlerse benim evin bahçesinde yaparız. Bu program çekilecek =) Ayrıca, tüm siyasi partilerin katılmayı kabul ettiği bir programı 'seçim propagandası' deyip engellemesiniz ya. Olsun! Düşmek yök" ifadelerini kullandı.

Özdağ: YÖK başkanını da aramızda görmek isteriz
Özdağ da Uğur'un paylaşımı sonrasında, " Sorun çözüldü. Yeni bir salon bulundu. YÖK başkanını da aramızda görmek isteriz. Yarın konum atarım" diye yazdı.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul Havalimanı Paris'i de geride bırakıp birinci oldu
İstanbul Havalimanı Paris'i de geride bırakıp birinci oldu
17 yıldır eşi ve çocuklarını bağlı halde hapis tutmuş! Bursa'da çöp ev olayının aynısı
17 yıldır eşi ve çocuklarını bağlı halde hapis tutmuş! Bursa'da çöp ev olayının aynısı
İçişleri Bakanlığı'ndan 18 bin spor kulüpleri dernekleri için yeni karar!
İçişleri Bakanlığı'ndan 18 bin spor kulüpleri dernekleri için yeni karar!
Yüksek lisans mezunu Kübra Antalya'da taksicilik yapıyor 'Herkes korkuyordu'
Yüksek lisans mezunu Kübra Antalya'da taksicilik yapıyor 'Herkes korkuyordu'
Galatasaraylı Nelsson: Türkiye'de 'Kuzey'in Kralı' benim
Galatasaraylı Nelsson: Türkiye'de 'Kuzey'in Kralı' benim
Pençe Kilit operasyonunda 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Pençe Kilit operasyonunda 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi
AK Partili Bülent Turan: Kılıçdaroğlu yüzde 24 olan oyunu yüzde 25 yapamadı
AK Partili Bülent Turan: Kılıçdaroğlu yüzde 24 olan oyunu yüzde 25 yapamadı
Ordu'da çöp kutusuna bu yazıyı astı! "Artık mesaj yerine ulaştı"
Ordu'da çöp kutusuna bu yazıyı astı! "Artık mesaj yerine ulaştı"
Gıda krizi için yeni hamle geldi! Tarım Bakanlığı'nın kararı Resmi Gazete'de
Gıda krizi için yeni hamle geldi! Tarım Bakanlığı'nın kararı Resmi Gazete'de
Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçını izlemek isterken 2 kez dolandırıldı
Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçını izlemek isterken 2 kez dolandırıldı