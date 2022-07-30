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Denizli'de emniyete ait lojistik deposunda çıkan yangın kontrol altında

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Denizli'de emniyete ait lojistik deposunda çıkan yangın kontrol altında

DENİZLİ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne ait Merkezefendi ilçesindeki lojistik merkezinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

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Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünün depo olarak kullandığı Şirinköy Mahallesi'ndeki merkezde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye araçlarının yanı sıra TOMA'larla da yangına müdahale edildi.

Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis, çevredeki yolları trafiğe kapattı.

Yangın, ekiplerin müdahalesi sonrası kontrol altına alındı.

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, olay yerine gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada, yangının çıktığı depoda oto lastiklerinin de bulunduğu sarf malzemenin yer aldığı belirtildi.

TOMA'ların da katılımıyla yangına 30 araçla kısa sürede müdahale edildiği ve çevreye sirayetinin önlendiği kaydedilirken, "Yangının çıkışıyla ilgili tahkikat başlatılmış olup tamamen söndürülmesinin ardından çıkış nedeniyle ilgili kesin bilgi elde edilecek ve kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Ekiplerin soğutma çalışmaları ise devam ediyor. Çalışmanın tamamlanmasının ardından çevredeki yolların trafiğe açılması bekleniyor.

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