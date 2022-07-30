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Asker olmaya hazırlanan genç İstanbul'da kalbinden bıçaklanarak öldürüldü

İhlas Haber Ajansı
Asker olmaya hazırlanan genç İstanbul'da kalbinden bıçaklanarak öldürüldü

İSTANBUL'da Hasancan Bayırtı (20), sokak ortasında çıkan kavgada bir ağabey ile kardeşi tarafından kalbinden ve sırtından bıçaklanarak öldürüldü.

Asker olmaya hazırlanan genç İstanbul'da kalbinden bıçaklanarak öldürüldü

Olay, Kağıthane Çağlayan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kuryelik yaptığı öğrenilen 20 yaşındaki Hasancan Bayırtı, mesai bitimi evinin bulunduğu sokağa geldiğinde F.M. (29) ve kardeşiyle karşılaştı.

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Asker olmaya hazırlanan genç İstanbul'da kalbinden bıçaklanarak öldürüldü

İkili arasında henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada önce darp edilen Bayırtı, F.M. ve kardeşi tarafından kalbinden ve sırtından bıçaklandı.

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Asker olmaya hazırlanan genç İstanbul'da kalbinden bıçaklanarak öldürüldü

Olayın ardından F.M. ve kardeşi kayıplara karışırken, kanlar içerisinde kalan Bayırtı ise yere yığıldı.

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Asker olmaya hazırlanan genç İstanbul'da kalbinden bıçaklanarak öldürüldü

Sesleri duyarak sokağa inen mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı Bayırtı, ambulansla Sarıyer Seyrantepe’de bulunan Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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