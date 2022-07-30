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Çarptığı kadın öldü, alkollü sürücü serbest kaldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Çarptığı kadın öldü, alkollü sürücü serbest kaldı

Gaziantep’te yol kenarında bekleyen kadına ticari araçla çarparak ölümüne neden olan sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yolda aşırı hızla seyir ettiği iddia edilen ve alkollü olduğu tespit edilen sürücünün salınmasına itiraz eden kadının yakınları, sürücünün tutuklanmasını talep etti.

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Olay, merkez Şahinbey ilçesine bağlı kırsal Sarıt ve Deredüzü Mahalleleri arasında 24 Temmuz günü saat 17.40 sıralarında yaşandı. İddiaya bağ evinde yaşayan 4 çocuk annesi Gökçen Bulut (66) karşıdan karşıya geçmek için yol kenarında beklemeye başladı.

Bu sırada aşırı hızla seyir halinde olduğu iddia edilen Hayrettin Ç. kontrolündeki 27 ALF 377 plakalı ticari araç, yol kenarında bekleyen Bulut’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce öteye savrulan Bulut, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, Bulut’un hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, Bulut’un hayatını kaybetmesine neden olan sürücü Hayrettin Ç. olay yerinden kaçtı.

Olay yerinden kaçtı, adli kontrolle serbest kaldı
Bulut’un cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilirken, daha sonra jandarmaya giderek ifade veren sürücü Hayrettin Ç., burada işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Hayrettin Ç., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Jandarma trafik ekiplerinin hazırladığı kaza tutanağında araç sürücüsü Hayrettin Ç. asli kusurlu bulunurken, 4 çocuk annesi talihsiz kadının ise tali kusurlu olduğu belirtildi.

“Kırsal mahalle yolunda 2 katı hızla seyir etti”
Sürücü Hayrettin Ç.’nin serbest bırakılmasına tepki gösteren Gökçen Bulut’un yakınları, sürücünün serbest bırakılmasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığına itiraz ederek tutuklu yargılanmasını talep etti. Olay yerinde 43 metre fren izi olduğu belirtilen dilekçede, araç sürücüsü Hayrettin Ç.’nin yerleşim yeri olan bir bölgede 50 kilometre hızla gitmesi gerekirken 100 kilometre hızla seyir ettiği aktarıldı.

“Sürücünün kanında alkol tespit edildi”
Şüpheli Hayrettin Ç.’nin davranışının taksiri aştığını kazaya davetiye çıkarma olduğu belirtilen dilekçede, “Şüpheli kazanın meydana gelmesinde asli ve tam kusurludur. Tutuklama tedbiri için gereken şartlar fazlası ile mevcuttur. Olay yerinden kaçan şüpheli jandarmanın çağrısı ve çabasıyla ifadeye gitmek zorunda kalmıştır. Şüpheli olay yerinde bulunan eşi ile kaçmış, kazandığı bu zamanda da hem eşinin hem kendi ifadesini kurgulayarak delilleri karartacak nitelikte yanlış bilgiler vermiştir. Şüpheli, kanında alkol tespit edilmesine rağmen alkol almadığı yönünde beyanda bulunmuştur. Şüphelinin kanında 3,2 promil oranında alkol tespit edilmiştir” denildi.

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