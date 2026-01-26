CHP Gençlik Kolları'nın paylaşımına Yusuf İbiş'ten yanıt: Bitmeyen bahaneler...

CHP Gençlik Kolları, Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş’ın karlı zeminde el ele yürüdüğü penguen temalı bir videoyu paylaşarak “kurtarılmayı bekleyen koca bir memleket var” mesajı verdi. Paylaşım siyasi tartışma yaratırken, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, İstanbul ve Ankara’daki su kesintisi ile trafik sorunlarına atıf yapan bir görselle CHP’li belediyeleri eleştirdi.

CHP Gençlik Kolları, sosyal medya hesabından Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş’ın el ele tutuşarak karlı bir zeminde yürüdüğü penguen temalı bir videoyu paylaşarak, “Aralarından bazıları bu yolda yürümeyi tercih etti ama neden? Çünkü kurtarılmayı bekleyen koca bir memleket var” ifadelerini kullandı. Paylaşım kısa sürede siyasi tartışmalara yol açtı.

İşte o paylaşım:

Aralarından bazıları bu yolda yürümeyi tercih etti ama neden? Çünkü kurtarılmayı bekleyen koca bir memleket var. pic.twitter.com/6e6dWoNyyk — CHP Gençlik Kolları (@chpgenclikgm) January 26, 2026

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş ise söz konusu paylaşımı alıntılayarak, İstanbul ve Ankara’yı simgeleyen “su kesintisi” ve “trafik çilesi” ifadelerinin yer aldığı bir görsel paylaştı. İbiş, açıklamasında “Trafik çilesi, susuzluk, bitmeyen bahaneler… CHP’li belediyelerden bunalmış, almış başını gidiyor. Şehirler sizden kurtulacağı günü iple çekiyor” sözleriyle CHP’li belediyeleri eleştirdi.

Yusuf İbiş'in paylaşımı: