BIST 13.177
DOLAR 43,35
EURO 51,56
ALTIN 7.038,76
HABER /  GÜNCEL

CHP Gençlik Kolları'nın paylaşımına Yusuf İbiş'ten yanıt: Bitmeyen bahaneler...

CHP Gençlik Kolları'nın paylaşımına Yusuf İbiş'ten yanıt: Bitmeyen bahaneler...

CHP Gençlik Kolları, Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş’ın karlı zeminde el ele yürüdüğü penguen temalı bir videoyu paylaşarak “kurtarılmayı bekleyen koca bir memleket var” mesajı verdi. Paylaşım siyasi tartışma yaratırken, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, İstanbul ve Ankara’daki su kesintisi ile trafik sorunlarına atıf yapan bir görselle CHP’li belediyeleri eleştirdi.

Abone ol

CHP Gençlik Kolları, sosyal medya hesabından Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş’ın el ele tutuşarak karlı bir zeminde yürüdüğü penguen temalı bir videoyu paylaşarak, “Aralarından bazıları bu yolda yürümeyi tercih etti ama neden? Çünkü kurtarılmayı bekleyen koca bir memleket var” ifadelerini kullandı. Paylaşım kısa sürede siyasi tartışmalara yol açtı.

İşte o paylaşım:

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş ise söz konusu paylaşımı alıntılayarak, İstanbul ve Ankara’yı simgeleyen “su kesintisi” ve “trafik çilesi” ifadelerinin yer aldığı bir görsel paylaştı. İbiş, açıklamasında “Trafik çilesi, susuzluk, bitmeyen bahaneler… CHP’li belediyelerden bunalmış, almış başını gidiyor. Şehirler sizden kurtulacağı günü iple çekiyor” sözleriyle CHP’li belediyeleri eleştirdi.

Yusuf İbiş'in paylaşımı:

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Göktaş: Her çocuğumuz özeldir, olduğu gibi güzeldir
Bakan Göktaş: Her çocuğumuz özeldir, olduğu gibi güzeldir
ABD'de kar fırtınası kaynaklı ekonomik kaybın 100 milyar doları aşması bekleniyor
ABD'de kar fırtınası kaynaklı ekonomik kaybın 100 milyar doları aşması bekleniyor
MHP’li Özdemir’den Türk basını uyarısı: Reklam düzenlemesi şart
MHP’li Özdemir’den Türk basını uyarısı: Reklam düzenlemesi şart
Avrupa Birliği, WhatsApp'ı daha katı kurallara tabi tutacak
Avrupa Birliği, WhatsApp'ı daha katı kurallara tabi tutacak
Endonezya'daki toprak kaymasında yaşamını yitirenlerin sayısı 34'e çıktı
Endonezya'daki toprak kaymasında yaşamını yitirenlerin sayısı 34'e çıktı
Bakan Fidan, Hamas heyetiyle görüştü
Bakan Fidan, Hamas heyetiyle görüştü
Beşiktaş, Eyüpspor deplasmanında puan kaybetti
Beşiktaş, Eyüpspor deplasmanında puan kaybetti
Ahmet Özer: Devlet Bahçeli bana 'dosyan bomboş' dedi
Ahmet Özer: Devlet Bahçeli bana 'dosyan bomboş' dedi
Annesinin cenazesinde kardeşini öldürdü! Miras tartışması kanlı bitti
Annesinin cenazesinde kardeşini öldürdü! Miras tartışması kanlı bitti
NATO'dan Avrupa'ya net mesaj: ABD'nin yükü tek başına taşıdığı dönem bitti
NATO'dan Avrupa'ya net mesaj: ABD'nin yükü tek başına taşıdığı dönem bitti
NATO Genel Sekreteri Rutte: ABD’nin yükü tek başına taşıdığı dönem bitti
NATO Genel Sekreteri Rutte: ABD’nin yükü tek başına taşıdığı dönem bitti
İzmir'i sağanak vurdu: Caddeler göle döndü
İzmir'i sağanak vurdu: Caddeler göle döndü