MHP’li Özdemir’den Türk basını uyarısı: Reklam düzenlemesi şart

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Türk basınının yabancı menşeli sosyal medya şirketlerinin baskısı altında zor bir dönemden geçtiğini belirterek, resmi ilan yayımlayan gazete sayısındaki düşüşe ve basın emekçilerinin özlük haklarındaki gerilemeye dikkat çekti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Türk basını yabancı menşeli ve küresel ölçekli bazı sosyal medya firmalarının kıskacında zor zamanlardan geçiyor.

TÜİK tarafından yayınlanan verilere göre 2024 yılında resmi ilan yayımlayan gazetelerin sayısı (yerel, yaygın ve bölgesel yayınlar toplamı) bir önceki yıla göre %11,9 azalarak 753’e indi. 2025 yılı içinse daha büyük sorunların netice olarak tespit edilmesi ise daha şimdiden neredeyse kesin gibi.

“BASIN EMEKÇİLERİNİN ÖZLÜK HAKLARINDA CİDDİ BİR GERİLEME SÖZ KONUSU”

Benzer şekilde basın sektöründe ortaya çıkmaya başlayan istihdam kaybının yanı sıra, basın emekçilerinin özlük hakları anlamında da ciddi bir gerileme söz konusu. Çoğu basın mensubu arkadaşımızın maaş ve ilave hakları anlamında yaşadığı sorunlar artıyor. Mesleğin saygınlığı ise kayboluyor.

“TÜRK BASININI AYAKTA TUTMAK HEPİMİZİN SORUMLULUĞUNDA”

Türk basınını ayakta tutmak bir yana, gücünü pekiştirerek nitelikli şekilde faaliyetlerini sürdürmelerini sağlamak ise hepimizin sorumluluğunda.

"REKLAM DÜZENLEMESİ YENİDEN ELE ALINMALI"

Sektörün içerisinden geçtiği zor zamanları aşarak, ülkemizin yayıncılık ve basın mesleği anlamında küresel rekabette tutunabilmesi için mutlaka reklam faaliyetlerinin kanuni düzenleme ile yeniden ele alınması gerekiyor.

Yabancı kaynaklara yönelen reklam kaynakları yasal düzenleme ile Türk medyasına sunulmadıkça, ne yazık ki basın ve yayın kuruluşlarımızla beraber basın camiasından geçimini temin eden vatandaşlarımızın yaşadığı sorunların büyümesi tehlikesi bulunuyor.

Bu sebeple reklam faaliyetlerinin kapsamının yeniden değerlendirilerek, yabancı sosyal medya kuruluşlarına ayrılan bütçelerin sınırlandırılmasına yönelik MHP olarak verdiğimiz kanun teklifimizin öneminin daha da arttığı gerçeğini tekrar hatırlatmak zorunlu hale gelmiştir.”