Ceren Damar'ın katilinin avukatı Vahit Bıçak'tan skandal savunma 15 Temmuz'u destekledi

Hocası Ceren Damar'ı üniversitedeki odasında katleden Hasan İsmail Hikmet'in avukatı Vahit Bıçak, bugünkü duruşmada Ceren Damar'ı 15 Temmuz darbesini desteklemekle suçladı, Damar'ın katili cinsel ilişkiye zorladığını öne sürdü.

Çankaya Üniversitesi'nde araştırma görevlisiyken öğrenci Hasan İsmail Hikmet tarafından öldürülen Ceren Damar Şenel davasının dördüncü duruşması görülüyor. Sanık Hikmet, 'tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan yargılanıyor. Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen davanın bugünkü celsesinde mahkemenin kararını açıklaması beklenirken, sanık Hikmet'in avukatı Vahit Bıçak’ın savunması tepki topladı. Vahit Bıçak, az daha zorlasa Ceren Damar'ın FETÖ'cü olduğu için öldürüldüğünü iddia edecekti.

Bu sefer iyice abarttı

Önceki duruşmalarda dile getirdiği savunmalarla büyük tepki çeken avukat Vahit Bıçak, bugünkü duruşmada öldürülen Ceren Damar'a yönelik suçlamalarını iyice abarttı. Vahit Bıçak, Ceren'in ve sanığın telefonunun incelenmediğini belirterek, "Sanığın telefonun incelenmesine ilişkin rapor bulunmamaktadır. Maktulün cep telefonu hafızası, görüşmeler, fotoğraf arşivine hiçbir şekilde ulaşamamıştır. Sanıkla maktul arasındaki ilişki için bu kayıtlara bakılır. Somut olayımızda iki tarafa da bu yapılmamıştır. Maktulenin telefonu açılırsa ne olacak merak ediyoruz. Devlet sırrı gibi korunuyor" dedi.

Bıçak gelen tepkiler üzerine, "Karşımızda hukuken katil yoktur sanık vardır” ifadelerini kullandı.

Avukat Vahit Bıçak katil müvekkilini kurtarmak için her yolu mübah görüyor.

'Ceren sanığı cinsel ilişkiye zorladı'

Daha önceki duruşmalardaki savunmaları tepki çeken Avukat Vahit Bıçak, sanık ile Ceren arasında birliktelik olduğunu iddia eden Bıçak, "Fransızca çalıştıkları bir gün Ceren Damar, Hasan İsmail Hikmet’ten hoşlandığını söylemiştir. Bunun üzerine sanık Ceren Damar’ı hocası olarak gördüğünü söyleyip reddetmişti. Ancak görüşmeleri devam etmiştir, ardından cinsel birliktelik yaşamışlardır. Beraberliklerinin bitmesinin ardından Ceren Damar, sanığı notları üzerinden tehdit etmiş ve okulda her karşılaştıklarında sanığı cinsel ilişkiye zorlamıştır" diye konuştu.

Az daha zorlasa Ceren Damar'ı FETÖ'cü ilan edecek

Ceren Damar'a yönelik suçlamalarını iyice abartan Vahit Bıçak, 15 Temmuz darbesini de katil müvekkilini kurtarmak için kullanmaktan çekinmedi. Vahit Bıçak, "Cumhurbaşkanımızın 15 Temmuz sonrası emriyle başlatılan birlik çağrısına rağmen Ceren Damar 15 Temmuz lehine tweet attı" iddiasında bulundu. Bu sözler, Vahit Bıçak katili kurtarmak için neredeyse kurban Ceren Damar'ı FETÖ'cü ilan edecek" tepkisine neden oldu.