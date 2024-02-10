BIST 9.046
DOLAR 30,67
EURO 33,11
ALTIN 1.997,32
HABER /  GÜNCEL

Cemaatin ayakkabılarını denedi, kendine olanı çaldı

Cemaatin ayakkabılarını denedi, kendine olanı çaldı

Bursa’da girdiği camiden ayakkabı ve rahle çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı. Hırsız, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Abone ol

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Çakıllı Küme Camii’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, camiye giren Uğur P. (28), caminin içinde bir süre çevreyi gözetledi. Ayakkabılığa yönelen Uğur P., ayakkabıları teker teker denedi. Kendine uygun olan ayakkabıyı alan Uğur P., arka tarafında bulunan rahleleri de alarak camiden çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ayakkabı hırsızı yakalandı
İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çok sayıda güvenlik kamerası inceleyerek Uğur P.’yi yakaladı. Gözaltına alınan Uğur P., emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖNCEKİ HABERLER
2 suç örgütü çökertildi 4 ilde eş zamanlı operasyon 16 şüpheli yakalandı Ali Yerlikaya açıkladı
2 suç örgütü çökertildi 4 ilde eş zamanlı operasyon 16 şüpheli yakalandı Ali Yerlikaya açıkladı
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Alanyaspor'u konuk edecek
Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Alanyaspor'u konuk edecek
Selçuk Bayraktar'dan heyecan veren paylaşım! Başarıyla gerçekleşti
Selçuk Bayraktar'dan heyecan veren paylaşım! Başarıyla gerçekleşti
Kuyuya düşen kuzuyu itfaiye kurtardı
Kuyuya düşen kuzuyu itfaiye kurtardı
Emine Erdoğan, Alev Alatlı'nın adı verilen bilim merkezinin açılışını yaptı
Emine Erdoğan, Alev Alatlı'nın adı verilen bilim merkezinin açılışını yaptı
Moody's İsrail'in kredi notunu düşürdü
Moody's İsrail'in kredi notunu düşürdü
Gaziantep'te 1 milyon lira değerinde kaçak telefon ele geçirildi
Gaziantep'te 1 milyon lira değerinde kaçak telefon ele geçirildi
MKE Ankaragücü, Konyaspor'la yarın deplasmanda karşılaşacak
MKE Ankaragücü, Konyaspor'la yarın deplasmanda karşılaşacak
Bozcaada ve Gökçeada'ya bazı feribot seferlerine fırtına engeli
Bozcaada ve Gökçeada'ya bazı feribot seferlerine fırtına engeli
Kahramanmaraş'ta deprem oldu! AFAD son depremin şiddetini açıkladı
Kahramanmaraş'ta deprem oldu! AFAD son depremin şiddetini açıkladı
İrfan Değirmenci canlı yayında Halk TV'ye veda etti: 'Yeni bir yolda buluşacağız'
İrfan Değirmenci canlı yayında Halk TV'ye veda etti: 'Yeni bir yolda buluşacağız'