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MEDYA

Canlı yayında Suriye - Irak tartışması! İlber Ortaylı yayını terk etti

TV100'de yayınlanan Okan Bayülgen ile Muhabbet Kralı programında Soli Özel ve İlber Ortaylı arasında "Suriye ve Irak'ın devlet olup olmadığı" tartışması yaşandı. İlber Ortaylı, "Her şeyin bir usulü vardır" diyerek yayını terk etti.

TV100 ekranlarında yayınlanan Okan Bayülgen ile Muhabbet Kralı programında Soli Özel ile İlber Ortaylı arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma ardından İlber Ortaylı yayını terk etti.

Suriye ve Irak devlet olamadı mı devlet mi tartışmaları arasında İlber Ortaylı "Irak diye bir devlet var, belirli bir grup var, bugünkü Irak'ın belirli parçasında Musul vardır" açıklaması ardından tartışma yapılmaz diyerek manzara çizilerek bu tartışma yapılmaz herşeyin bir usulü vardır diyerek canlı yayını terk etti.

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