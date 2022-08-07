Canlı yayında Gazeteci Latif Şimşek'e saldıran şahıs gözaltına alındı

Demokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ile gazeteci Latif Şimşek arasında televizyon kanalında çıkan tartışma sonucu, Enginyurt ile kanala gelen ve Şimşek'i darbettiği ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, dün saat 22.00 sıralarında TV100 kanalındaki canlı yayın sırasında konuklardan Milletvekili Cemal Enginyurt ile gazeteci Latif Şimşek arasında tartışma çıktığı belirtildi.

Çıkan tartışma sonucu Enginyurt ile kanala gelen ve resmi görevi bulunmayan şüphelinin Latif Şimşek'i darbettiği olayla ilgili Şimşek'in şikayeti üzerine soruşturma başlatıldığı, zanlı hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Soruşturma kapsamında şüpheli Emrah T. gözaltına alındı.

Enginyurt hakkındaki soruşturma evrakının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderileceği kaydedildi.

Ömer Çelik'ten açıklama: Barbarlık, bunu en güçlü şekilde kınıyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gazeteci Latif Şimşek'in Demokrat Parti milletvekili Cemal Enginyurt tarafından darbedilmesine tepki gösterdi. "Asla kabul edilemez bir barbarlık, bunu en güçlü şekilde kınıyoruz" dedi.

Çelik sözlerine şöyle devam etti:

"Sayın Latif Şimşek'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu asla kabul edilemez bir barbarlık. Maalesef bizim tarihimizde görülmüş en ağır, vahim, barbarca eylem ve saldırılardan bir tanesi. Bir tartışma programında ortam sertleşebilir, hoşumuza gitmeyen bir şey olabilir, cevabını verirsiniz. Olmadı, hiçbir şekilde parçası olmak istemediğiniz bir ortam çıkarsa da oradan ayrılırsınız. Ne demek hem bir milletvekili sıfatını taşıyan birinin kendisinin saldırması hem de daha sonra korumasına saldırtarak bir gazeteciye bu şekilde şiddet eyleminde bulunması bir barbarlıktan başka bir şey değil. Bunu en güçlü şekilde kınıyoruz"

Canlı yayında neler yaşandı?

TV 100'de Pınar Ardor'un sunduğu Gündeme Dair programında gergin anlar yaşandı. Programın dünkü konukları arasında Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, gazeteci Barış Yarkadaş, Latif Şimşek ve yazar Doğan Çağlar vardı.

"Bırak bu işleri"

Gazeteci Latif Şimşek'in Selahattin Demirtaş ve Kavala'nın yargılanmaları hakkında "Herkes verilen karara saygı duyacak. Kimse bu ülkenin hakimini, savcısını, polisini küçümseyemez" sözlerinin ardından Cemal Enginyurt'un "Bırak bu savunuculuğu, bırak bu işleri" diye cevap vermesiyle birlikte ortalık bir anda gerildi. Şimşek'in de "Sen bırak bu işleri" şeklinde tepki göstermesinin ardından iki isim canlı yayında burun buruna geldi.

Stüdyodakiler ne yapacağını bilemedi

Yaşananlar karşısında stüdyodakiler de panikledi. İlk olarak ikiliden uzaklaşan sunucu Pınar Ardor, "Kesin yayını arkadaşlar" diyerek yönetmenden ricada bulundu. Fakat daha sonra yayın kesilmedi ve Ardor ile diğer konuklar, Enginyurt ve Şimşek'in yanına giderek ayrılmalarını sağladı.

Pınar Ardor: Darp var

Stüdyodakilerin araya girmesinin ardından iki isim ayrıldı fakat iddialara göre kameraların görmediği noktada kavga devam etti. Programın sunucusu Ardor'un anlatımına göre kamera arkasında Cemal Enginyurt'un koruması, gazeteci Latif Şimşek'i darbetti. Ardor, konunun yargıya da intikal edeceğini dile getirdi.