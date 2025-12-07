BIST 11.007
DOLAR 42,53
EURO 49,56
ALTIN 5.746,23
HABER /  GÜNCEL

Çalışmalar tamamlandı! Milyonlarca çalışanın doğum izni iki katına çıkıyor

Çalışmalar tamamlandı! Milyonlarca çalışanın doğum izni iki katına çıkıyor

Hükümetin doğum ve babalık izinlerine yönelik, milyonlarca çalışan tarafından uzun süredir sabırsızlıklaa beklenen taslak çalışmasında artık sona gelindi. 2026 yılında hayata geçirilmesi beklenen bu yeni uygulama ile doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya, özel sektörde babalık izninin ise 10 güne yükseltilmesi planlanıyor. Bu yeni düzenleme ile anneler, bebekleri 6 aylık olduktan sonra iş hayatına dönebilecek.

Abone ol

AK Parti Meclis Grubu, uzun süredir gündemde olan doğum izni düzenlemesine ilişkin hazırlanan taslak çalışmada son rötuşları önümüzdeki hafta yapacak. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmayla hem düşen doğurganlık hızının yükseltilmesi hem de aile yapısının güçlendirilmesi hedefleniyor.

DOĞUM İZNİ 24 HAFTAYA ÇIKACAK

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca hazırlanan taslak düzenleme, mevcut mevzuata göre annelere tanınan 16 haftalık (doğumdan önce 8, doğumdan sonra 8 hafta) doğum izninin 24 haftaya çıkarılmasını öngörüyor. Yeni uygulamanın 2026 yılı itibarıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor. Böylece anneler, bebekleri yaklaşık 6 aylık olduğunda iş hayatına dönebilecek.

Çalışmalar tamamlandı! Milyonlarca çalışanın doğum izni iki katına çıkıyor - Resim: 0

BABALIK İZNİ ÖZEL SEKTÖRDE DE ARTACAK

CNN Türk'ün haberine göre; taslakta yer alan bir diğer önemli düzenleme ise babalık izinlerine yönelik. Mevcut durumda kamu çalışanı babalar 10 gün babalık izni kullanırken, özel sektörde bu süre yalnızca 5 gün olarak uygulanıyor. Yeni düzenlemeyle özel sektör çalışanlarının babalık izni de kamu personelindeki gibi 10 güne çıkarılacak.

Taslağa göre 2026 yılında ücretli doğum izni süresi 24 haftaya yükseltilecek. Bu adımla hem çalışan annelerin daha uzun süre bebekleriyle vakit geçirebilmesi hem de aile yapısının güçlenmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Doğum ve babalık izinlerini kapsayan düzenlemenin önümüzdeki haftalarda Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.

ÖNCEKİ HABERLER
'Bu 15-20 günü değerlendirin' Gayrimenkul alacaklara kritik uyarı
'Bu 15-20 günü değerlendirin' Gayrimenkul alacaklara kritik uyarı
Suriye'de devrimin ardından Türkiye’den ülkeye dönüşler sürüyor
Suriye'de devrimin ardından Türkiye’den ülkeye dönüşler sürüyor
İşten evine dönen taksici bıçaklanarak öldürüldü
İşten evine dönen taksici bıçaklanarak öldürüldü
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nı taşıyan otobüsün taşlı saldırıya uğradı
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nı taşıyan otobüsün taşlı saldırıya uğradı
Adalet Bakanı Tunç'tan uzlaştırma uygulamasına ilişkin paylaşım
Adalet Bakanı Tunç'tan uzlaştırma uygulamasına ilişkin paylaşım
Bilal Erdoğan: "Recep Tayyip Erdoğan'ın kıymetini..."
Bilal Erdoğan: "Recep Tayyip Erdoğan'ın kıymetini..."
James Harden, NBA tarihinin en skorer 10. oyuncusu oldu
James Harden, NBA tarihinin en skorer 10. oyuncusu oldu
Yağış nedeniyle 7 araç birbirine girdi: 2 yaralı
Yağış nedeniyle 7 araç birbirine girdi: 2 yaralı
'Yolsuzluktan' tutuklanan Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı!
'Yolsuzluktan' tutuklanan Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı!
Trump, uyuşturucu kaçakçılığına karşı kara operasyonlarının da başlatılacağını duyurdu
Trump, uyuşturucu kaçakçılığına karşı kara operasyonlarının da başlatılacağını duyurdu
Havalimanı çalışanlarını taşıyan minibüs devrildi
Havalimanı çalışanlarını taşıyan minibüs devrildi
TFF Tahkim Kurulu, bahis soruşturmasında 71 futbolcunun aldığı cezayı onadı
TFF Tahkim Kurulu, bahis soruşturmasında 71 futbolcunun aldığı cezayı onadı