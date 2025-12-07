BIST 11.007
DOLAR 42,53
EURO 49,56
ALTIN 5.746,23
HABER /  DÜNYA

Trump, uyuşturucu kaçakçılığına karşı kara operasyonlarının da başlatılacağını duyurdu

Trump, uyuşturucu kaçakçılığına karşı kara operasyonlarının da başlatılacağını duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, Karayipler'deki operasyonların ardından ülkeye deniz yoluyla giren uyuşturucunun yüzde 94 azaldığını, yakında kara operasyonlarını da başlatacaklarını açıkladı.

Abone ol

Trump, ABD Dışişleri Bakanlığı Kennendy Merkezi Onur Madalyaları Takdim Töreni'nde yaptığı konuşmada uyuşturucuyla mücadele konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Karayipler'de başlattıkları operasyonların ardından ülkeye denizden giren uyuşturucunun yüzde 94 azaldığına işaret eden Trump, "Kalan yüzde 6'yı da çözmeye çalışıyorum çünkü onlar (kaçakçılar), benim tahminime göre çok cesur insanlar." ifadesini kullandı.

Yakında kara operasyonlarını da başlatacaklarına işaret eden Trump, "Her rotayı, her evi, nerede yaşadıklarını biliyoruz. Onlar hakkında her şeyi biliyoruz." dedi.

Savunma Bakanı, gemilere yönelik saldırıların süreceğini açıkladı

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de California'da katıldığı etkinlikte uyuşturucuyla mücadele için gemilere yönelik saldırıların süreceğini duyurdu.

Uyuşturucuyla mücadele konusunda gayet odaklı olduklarını belirten Hegseth, "Eğer bir terör örgütü için çalışıyorsanız ve ülkemize gemi ile uyuşturucu getiriyorsanız sizi bulur ve batırırız, bu konuda hiç şüpheniz olmasın." dedi.

ABD'nin Batı Yarım Küre'de kartellerle mücadeleye odaklandığını dile getiren Hegseth, sonuna kadar gemilere yönelik operasyonları sürdüreceklerini vurguladı.

Trump'ın kararnamesi

ABD Başkanı Trump, imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

Bu bağlamda ABD, ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

ABD ordusunun son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler bölgesinde ve Pasifik Okyanusu'nda bazı teknelere saldırı düzenlemesi ve içindeki insanları doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" tartışmalarına yol açıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Havalimanı çalışanlarını taşıyan minibüs devrildi
Havalimanı çalışanlarını taşıyan minibüs devrildi
TFF Tahkim Kurulu, bahis soruşturmasında 71 futbolcunun aldığı cezayı onadı
TFF Tahkim Kurulu, bahis soruşturmasında 71 futbolcunun aldığı cezayı onadı
Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 13 tutuklama
Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 13 tutuklama
Soğuk hava kalp krizi riskini artıyor! Kışın kalbinizin yükünü artırmayın
Soğuk hava kalp krizi riskini artıyor! Kışın kalbinizin yükünü artırmayın
Beşiktaş, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'yi ağırlayacak
Beşiktaş, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'yi ağırlayacak
Suriye seçime gidiyor! Cumhurbaşkanı Şara tarih verdi
Suriye seçime gidiyor! Cumhurbaşkanı Şara tarih verdi
Fas'ta binlerce kişi, "siz ümmetin onurusunuz" sloganıyla Gazze'ye destek için yürüdü
Fas'ta binlerce kişi, "siz ümmetin onurusunuz" sloganıyla Gazze'ye destek için yürüdü
Şener Üşümezsoy'dan yüreklere su serpen 'Marmara' açıklaması
Şener Üşümezsoy'dan yüreklere su serpen 'Marmara' açıklaması
Türkiye açık açık tarih verdi: 'Son 25 gün'
Türkiye açık açık tarih verdi: 'Son 25 gün'
TİGEM, 1200 küçükbaş hayvan satacak
TİGEM, 1200 küçükbaş hayvan satacak
Edirne'de beklenen yağış erken başladı valilik uyardı
Edirne'de beklenen yağış erken başladı valilik uyardı
Sesi duyanlar ekiplere haber verdi! Korkunç olay kendisini eve kilitledi
Sesi duyanlar ekiplere haber verdi! Korkunç olay kendisini eve kilitledi